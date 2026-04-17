Potanın Perileri, Dünya Kupası kura çekimine dördüncü torbadan katılacak!

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı! Vali Ünlüer: 9 ölü, 13 yaralı!

Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldı. 3 Cumhuriyet Savcısı vekili, 4 Başsavcı görevlendirilmiştir. Yayın yasağı getirilmiştir" dedi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli gözaltına alındı.