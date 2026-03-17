        Potanın Perileri, Macaristan'a kaybetti!

        Potanın Perileri, Macaristan'a kaybetti!

        FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'a 89-74 mağlup oldu. Potanın Perileri daha önce Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 22:52 Güncelleme:
        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 5. ve son maçında Macaristan'a 89-74 mağlup oldu.

        Bu sonuçla Türkiye, 2 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

        İki takıma da maçın ardından sembolik Dünya Kupası bileti takdim edildi.

        Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 2'sini kaybeden Macaristan ise grupta 2. basamakta yer aldı ve finallere katılma hakkı elde etti.

        İki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ve yüksek isabetle oynadığı ilk periyot, 25-25 beraberlikle tamamlandı.

        İki takımın da boyalı alandan sayılar bulduğu ikinci çeyrekte Lelik'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Macaristan, soyunma odasına 52-41 üstün gitti.

        Başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyotta Macaristan, A Milli Takım'ın oyuna ortak olmasına izin vermedi. Macaristan, son çeyreğe 66-52 önde girdi.

        Final periyodunda oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren Macaristan'a karşılık veremeyen ay-yıldızlı takım, sahadan 89-74 yenik ayrıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk'ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
