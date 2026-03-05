Canlı
        Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı

        Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edeceği aday kadrosu açıklandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 12:01
        Potanın Perileri'nin aday kadrosu açıklandı

        FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım, 6 Mart Cuma günü İstanbul’da toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

        Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya ile C Grubu’nda yer alıyor.

        A Milli Kadın Takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

        Pelin Derya Bilgiç Beşiktaş BOA

        Meltem Yıldızhan Beşiktaş BOA

        İlayda Güner Beşiktaş BOA

        Esra Ural Topuz Çimsa ÇBK Mersin

        Manolya Kurtulmuş Çimsa ÇBK Mersin

        Sinem Ataş Çimsa ÇBK Mersin

        Beren Burke Çimsa ÇBK Mersin

        Melek Uzunoğlu Emlak Konut

        Berfin Sertoğlu Emlak Konut

        Olcay Çakır Turgut Fenerbahçe Opet

        Sevgi Uzun Fenerbahçe Opet

        Şerife Alperi Onar Fenerbahçe Opet

        Meltem Avcı Yılmaz Fenerbahçe Opet

        Ayşe Cora Yamaner Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Derin Erdoğan Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Elif Bayram Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Gökşen Fitik Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Zeynep Şevval Gül Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Sehernaz Çidal Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç programı şu şekilde:

        11 Mart Çarşamba

        20.30 Kanada - Türkiye

        12 Mart Perşembe

        20.30 Türkiye - Arjantin

        14 Mart Cumartesi

        20.30 Japonya - Türkiye

        15 Mart Pazar

        20.30 Türkiye - Avustralya

        17 Mart Salı

        20.30 Türkiye - Macaristan

