Geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın talipleri artıyor. Afrika basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekipleri, Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa, 26 yaşındaki stoperin peşinde. Haberlerde "Yüksek rakamlı bir satış gerçekleşebilir" vurgusu yapıldı.
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