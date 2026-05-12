        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig için son 90 dakika: Hull City, Play-off finalinde!

        Premier Lig için son 90 dakika: Hull City, Play-off finalinde!

        İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 00:13 Güncelleme:
        Hull City, Premier Lig'e bir adım daha yaklaştı!

        İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Millwall'u 2-0 yenen Hull City, finale çıktı.

        Hull City, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadı'nda Millwall'a konuk oldu.

        İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, play-off biletini aldı.

        Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

        Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

