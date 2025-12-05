Habertürk
        Haberler Dünyadan Prens Harry'den televizyonda Donald Trump şakası - magazin haberleri

        Prens Harry'den televizyonda Donald Trump şakası

        Stephen Colbert'in ABD'de yayınlanan talk show programında sürpriz bir katılım gösteren Prens Harry, Donald Trump hakkında şaka yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:01
        TV'de Trump şakası yaptı
        İngiliz kraliyet ailesi üyeleri için siyaset yasağı olduğu bilinir. Politik konulara girmeleri, taraflarını belli etmeleri yasaktır. Ancak Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmasının ardından, her ne kadar ailenin bir üyesi olsa da, kendini bu yasağın dışında konumlamaktan memnun görünüyor.

        Sussex Dükü, ABD'li programcı Stephen Colbert'ın 'Late Show' adlı programına katılarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında espri yapabilme rahatlığına erişti.

        Katıldığı skeçte, Hallmark Channel için çekilecek bir TV filminde 'Noel prensi' rolü için seçmelere katıldığı halini canlandırdı. Sahnede, ABD'nin kraliyet ailesine olan takıntısını hicveden Harry, Trump'a atıfta bulunarak ülkenin bir kral seçtiğini söyledi ve pandomimden esinlenen skeçte, seyirciden pandomim hareketleriyle yuhalamalar geldi.

        Colbert'in arkasında görünen Prens Harry, 'Zencefilli Noel Prensi Nebraska'da Noel'i Kurtarıyor' adlı film için seçmelere katılırken kaybolduğuna dair şaka yaptı ve televizyon sunucusu ona gerçek bir prensin neden böyle bir filmde rol almak istediğini sordu.

        Trump'ın politikalarına karşı New York, Washington, Chicago, Miami ve Los Angeles gibi kentlerde düzenlenen protestolara büyük kalabalıklar katıldı
        Trump'ın politikalarına karşı New York, Washington, Chicago, Miami ve Los Angeles gibi kentlerde düzenlenen protestolara büyük kalabalıklar katıldı

        Prens Harry, Amerikalıların Noel filmlerine ve kraliyet ailesine takıntılı olduğunu söyledi. Ayrıca, muhtemelen ekim ayında Trump yönetimine yönelik yapılan 'Krallara Hayır' protestolarına atıfta bulunarak, "Bir kral seçtiğinizi duydum" diye yanıt verdi.

        Harry daha sonra Late Show'un kanalı CBS'in, Trump'ın açtığı davada uzlaşmaya gitmesine değindi. Trump, başkanlık seçimi yarışında rakibi Kamala Harris'le 60 Minutes programında yapılan röportajı Harris lehine sonuçları etkilemek için düzenlediği iddiasıyla CBS'e dava açmıştı.

        Stephen Colbert
        Stephen Colbert

        Harry skeçte, filmde rol almak için her şeyi yapacağını söyleyerek, "Kendimi kaydederim, seçmeye uçakla giderim, Beyaz Saray'la asılsız bir davayı hallederim, tıpkı siz televizyondakilerin yaptığı gibi" dedi.

        Colbert, "Hey, bunların hiçbirini yapmadım" diye karşılık verince Harry, "Belki de bu yüzden iptal edildin" diye yanıtladı. CBS'in finansal bir karar diye adlandırdığı bir nedenle iptal edilen Colbert'in programı, Mayıs 2026'da sona eriyor.

        Prens Harry, skecin sonunda Noel prensi rolünü aldı.

