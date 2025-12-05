Prens Harry'den televizyonda Donald Trump şakası

İngiliz kraliyet ailesi üyeleri için siyaset yasağı olduğu bilinir. Politik konulara girmeleri, taraflarını belli etmeleri yasaktır. Ancak Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmasının ardından, her ne kadar ailenin bir üyesi olsa da, kendini bu yasağın dışında konumlamaktan memnun görünüyor.

Sussex Dükü, ABD'li programcı Stephen Colbert'ın 'Late Show' adlı programına katılarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında espri yapabilme rahatlığına erişti.

Katıldığı skeçte, Hallmark Channel için çekilecek bir TV filminde 'Noel prensi' rolü için seçmelere katıldığı halini canlandırdı. Sahnede, ABD'nin kraliyet ailesine olan takıntısını hicveden Harry, Trump'a atıfta bulunarak ülkenin bir kral seçtiğini söyledi ve pandomimden esinlenen skeçte, seyirciden pandomim hareketleriyle yuhalamalar geldi.

Colbert'in arkasında görünen Prens Harry, 'Zencefilli Noel Prensi Nebraska'da Noel'i Kurtarıyor' adlı film için seçmelere katılırken kaybolduğuna dair şaka yaptı ve televizyon sunucusu ona gerçek bir prensin neden böyle bir filmde rol almak istediğini sordu.

Trump'ın politikalarına karşı New York, Washington, Chicago, Miami ve Los Angeles gibi kentlerde düzenlenen protestolara büyük kalabalıklar katıldı

Prens Harry, Amerikalıların Noel filmlerine ve kraliyet ailesine takıntılı olduğunu söyledi. Ayrıca, muhtemelen ekim ayında Trump yönetimine yönelik yapılan 'Krallara Hayır' protestolarına atıfta bulunarak, "Bir kral seçtiğinizi duydum" diye yanıt verdi.