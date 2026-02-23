Prens William ve Prenses Kate Middleton, kraliyeti sarsan skandalın ortasında, dün akşam kamuoyunun karşısına çıktı.

43 yaşındaki Galler Prensi William ile 44 yaşındaki Prenses Kate, İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen 2026 BAFTA Film Ödülleri töreninde kırmızı halıda boy gösterdi.

İkilinin kemaralar karşısına çıkışı, prens ünvanını kaybeden Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan bağlantısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılması olayının hemen ardından geldi. 2010'da Epstein ile İngiltere'nin ticari bilgilerini paylaştığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Andrew, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

BAFTA'da gözler, skandalın ardından kameraların karşısına geçen kraliyet çiftinin üzerindeydi. Prenses Kate, 2019'da 100 Kadın Finans Galası'nda da giydiği pembe, yere kadar uzanan elbisesini BAFTA'da da giymeyi tercih etti.

En çok merak edilen, Prens William'ın, amcası Andrew'un gözaltına alınması ve Epstein skandalına dair herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağıydı.

'En İyi Britanya Filmi' ve Jessie Buckley ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini kazanan 'Hamnet' filmiyle ilgili fikri sorulan Prens William, eşinin kanser hastalığı ve amcasının yakın zamanda gözaltına alınması nedeniyle aylarca süren çalkantıdan sonra 'Hamnet'i izleyecek kadar "sakin bir halde olmadığını" söyledi.

Kraliyet çifti, her ne kadar BAFTA Film Ödülleri'ndeki göz alıcı görünümleri ve etrafa gülücük saçan halleriyle kraliyet ailesinin mevcut zorluklarını bir kenara bırakma kararlılığının sinyalini verse de, Prens William'ın, amcası Andrew ile ilgili sorunları aklından çıkarmadığı anlaşılıyordu. William, sakin bir ruh haline ihtiyacı olduğu için ödüllü İngiliz filmi 'Hamnet'i henüz izlemediğini itiraf etti.

Royal Festival Hall'deki yıldızlarla dolu etkinlik öncesinde kırmızı halıda yaptığı konuşmada William, "Oldukça sakin bir halde olmam gerekiyor ve şu anda değilim. Bunun üstesinden geleceğim" ifadesini kullandı.

William, eşi Middleton'ın ise ödül gecesinden bir gün önce filmi gözyaşlarına boğularak seyrettiğini söyledi.

'Hamnet', Shakespeare'in oğlunun çocukluk çağındaki trajik ölümünü ve anne babasının yaşadığı acıyı anlatıyor.

Prenses, törenden önce filmi izleme fikriyle ilgili olarak, "Aslında kötü bir fikir olduğunu düşünmüştüm" diye esprili bir çıkış yaptıktan sonra, "Sonunda gözlerim çok şişti. Çok güzel çekilmişti. Müzik de öyle. Film müziği muhteşem" yorumunda bulundu.