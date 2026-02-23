Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens William ve Prenses Kate Middleton Andrew skandalından sonra BAFTA'da: William'dan "Sakin değilim" itirafı

        Prens William ve Prenses Kate Middleton BAFTA'da

        Prens William ile Prenses Kate, eski prens Andrew'un Epstein skandalından sonra BAFTA'da kameralar karşısına geçti. William; "Sakin bir halde" olmadığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 10:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sakin değilim" açıklaması

        Prens William ve Prenses Kate Middleton, kraliyeti sarsan skandalın ortasında, dün akşam kamuoyunun karşısına çıktı.

        43 yaşındaki Galler Prensi William ile 44 yaşındaki Prenses Kate, İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen 2026 BAFTA Film Ödülleri töreninde kırmızı halıda boy gösterdi.

        İkilinin kemaralar karşısına çıkışı, prens ünvanını kaybeden Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan bağlantısı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılması olayının hemen ardından geldi. 2010'da Epstein ile İngiltere'nin ticari bilgilerini paylaştığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Andrew, kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

        REKLAM

        BAFTA'da gözler, skandalın ardından kameraların karşısına geçen kraliyet çiftinin üzerindeydi. Prenses Kate, 2019'da 100 Kadın Finans Galası'nda da giydiği pembe, yere kadar uzanan elbisesini BAFTA'da da giymeyi tercih etti.

        En çok merak edilen, Prens William'ın, amcası Andrew'un gözaltına alınması ve Epstein skandalına dair herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağıydı.

        'En İyi Britanya Filmi' ve Jessie Buckley ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini kazanan 'Hamnet' filmiyle ilgili fikri sorulan Prens William, eşinin kanser hastalığı ve amcasının yakın zamanda gözaltına alınması nedeniyle aylarca süren çalkantıdan sonra 'Hamnet'i izleyecek kadar "sakin bir halde olmadığını" söyledi.

        Kraliyet çifti, her ne kadar BAFTA Film Ödülleri'ndeki göz alıcı görünümleri ve etrafa gülücük saçan halleriyle kraliyet ailesinin mevcut zorluklarını bir kenara bırakma kararlılığının sinyalini verse de, Prens William'ın, amcası Andrew ile ilgili sorunları aklından çıkarmadığı anlaşılıyordu. William, sakin bir ruh haline ihtiyacı olduğu için ödüllü İngiliz filmi 'Hamnet'i henüz izlemediğini itiraf etti.

        REKLAM

        Royal Festival Hall'deki yıldızlarla dolu etkinlik öncesinde kırmızı halıda yaptığı konuşmada William, "Oldukça sakin bir halde olmam gerekiyor ve şu anda değilim. Bunun üstesinden geleceğim" ifadesini kullandı.

        William, eşi Middleton'ın ise ödül gecesinden bir gün önce filmi gözyaşlarına boğularak seyrettiğini söyledi.

        'Hamnet', Shakespeare'in oğlunun çocukluk çağındaki trajik ölümünü ve anne babasının yaşadığı acıyı anlatıyor.

        Prenses, törenden önce filmi izleme fikriyle ilgili olarak, "Aslında kötü bir fikir olduğunu düşünmüştüm" diye esprili bir çıkış yaptıktan sonra, "Sonunda gözlerim çok şişti. Çok güzel çekilmişti. Müzik de öyle. Film müziği muhteşem" yorumunda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de düştüğü araç üzerinden geçip duvara sıkıştırdı: Sinema gibi

        KAĞITHANE'de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esna...
        #kraliyet
        #bafta 2026
        #BAFTA Ödülleri
        #kırmızı halı
        #Prens William
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!