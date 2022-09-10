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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi

Kraliçe II. Elizabeth'in tahtta 70 yıllık hükümdarlığının ardından ölümü ile kraliyette büyük değişim başladı. Prenses Diana'nın ölümü sonrası doldurulmayan Galler Prensesi unvanı da artık başkasının...

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  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ile birlikte kraliyette pek çok unvan da değişti. Bunlardan biri de Prenses Diana'nın sahip olduğu Galler Prensesi unvanı oldu.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Prenses Diana, şu anki Kral III. Charles ile boşanmasının ardından kraliyetten ayrılsa da Galler Prensesi unvanı elinden alınmamıştı.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Diana'nın 1997'deki ölümünün ardından 2005 yılında Prens Charles, ilişkilerinde en büyük sorun kaynağı olarak gösterilen Camilla Parker-Bowles ile evlenmişti. 

    Ancak halkın tepkisinden çekinildiği için Camilla'ya Galler Prensesi unvanı verilmemiş ve kendisi Cornwall Düşesi unvanını almıştı.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Böylelikle Galler Prensesi unvanını da resmi olarak kimse kullanmamıştı.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Ancak Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ile sıralama değişti. Kral III. Charles'ın eşi Camilla, Konsort Kraliçe görevini üstlenmeye başladı.

    Charles, halka konuşmasında eşinin Konsort Kraliçe olacağını ilan ederken, uzun zamandır boşta duran Galler Prensesi unvanının da yeni sahibini duyurdu.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Kral III. Charles uzun zamandır taşıdığı Galler Prensi unvanını oğlu Prens William'a devrederken, gelini Catherine'in de Galler Prensesi olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Prenses Diana ile bütünleşen Galler Prensesi unvanını böylelikle ölümünden sonra ilk kez Kate Middleton almış oldu.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Kate Middleton, 2011 yılındaki düğünü ile birlikte İngiliz halkının en sevdiği üyelerden biri oldu.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Gülümseyen ve halka iç içe görünen tavırları nedeniyle, Birleşik Krallık halkı kendisini Prenses Diana'ya benzetmiş ve samimi bulmuştu.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Son dönemde Kraliçe II. Elizabeth'in Prens William ile Kate'e daha fazla görev vermesi, ikilinin geleceğin kralı ve kraliçeliğine rollerine hazırlık olarak yorumlanmıştı.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Bu nedenle Kate Middleton'ın Galler Prensesi unvanının şaşırtıcı olmadığı ifade ediliyor.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    Galler'de ise yeni prens ve prensesleri için farklı yorumlar yapılıyor.

    Kimileri ikilinin iyi bir tercih olacağını söylese de bazı gruplar seçilen kişilerin  İskoçya'yı yeterince bildiği ve temsil edebileceğine inanmadıklarını dile getiriyor.
  • Prenses Diana'nın ölümünden sonra bir ilk: İşte yeni Galler Prensesi - Güncel haberler

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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