Prenses Kate Middleton kanserin gerilediğini duyurdu
Kemoterapisi eylül ayında sona eren Prenses Kate Middleton, kanserin gerilediğini duyururken "Yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır" ifadesini kullandı
Galler Prensesi Kate Middleton, yeni bir açıklama yaparak kanserin gerilediğini duyurdu.
Ayrıca kanser tedavisi gördüğü hastanenin yöneticilerinden biri haline geldiğini doğrulayan Kate Middleton, geçen yıl kendisine çok iyi baktıkları için hastaneye teşekkür ederek açıklamasına başladı.
Kemoterapisini eylül ayında tamamladığını duyuran Prenses Kate; "William ve benimle her şeyin üstesinden gelirken sessizce yanımızda yürüyen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
"Daha fazlasını isteyemezdik. Hasta olarak geçirdiğim süre boyunca aldığımız bakım ve tavsiyeler olağanüstüydü" diyen Middleton, hastanenin ortak yöneticisi olarak yeni rolünde, çığır açan araştırmaları ve klinik çalışmaları destekleyerek, hasta ve aile refahını teşvik ederek çok daha fazla hayat kurtarabileceğini, kanserden etkilenen herkesin deneyimini değiştirebileceklerini umduğunu belirtti.
"Şimdi gerileme sürecinde olmak rahatlatıcı ve iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum" diyen Prenses Kate, "Kanser teşhisi almış olan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yıl için sabırsızlanıyorum. Beklenecek çok şey var. Sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Geçen yıl ocak ayında karnından geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre halkın karşısına çıkmayan ve hakkında pek çok spekülasyon ortaya atılan Prenses Kate, mart ayında yaptığı videolu açıklamayla kansere yakalandığını duyurmuştu.
Eylül ayında ise kemoterapinin sona erdiğini açıklarken; "Yaz sona ererken kemoterapimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık” demişti.
Prens William da eşinin tedavi gördüğü dönemi hayatının "En zor yılı" olarak tanımlamıştı. William; "Korkunç dönemdi. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı. Bu yüzden, her şeyin üstesinden gelmeye ve her şeyi yolunda gitmesini sağlamaya çalışmak gerçekten zordu" ifadelerini kullanmıştı.