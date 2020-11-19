Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı

İyonosferik ve atmosferik fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle İran’daki “Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı” tarafından, 2019 yılında üçüncüsü düzenlenen İslam dünyasının en prestijli bilim ödüllerinden biri olan “Mustafa Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Umran İnan’ın büstü, Tahran’da bulunan ve bilim insanları bahçesi olarak bilinen Pardis Teknoloji Parkı’nda düzenlenen çevrimiçi törenle açıldı. Mustafa Ödülleri kapsamında, 2019 yılında ödüle layık görülen BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin (Mainz Üniversitesi, Almanya),Prof. Ali Khademhosseini (Kalifoniya Üniversitesi, Los Angeles ABD),Prof. Hossein Baharvand (Royan Enstitüsü, İran),Dr. Mohammad Abdolahad’ın (Tahran Üniversitesi, İran) da büstleri törenle açıldı

Prof. Dr. Umran İnan'ın büstü Tahran Bilim Parkı'nda açıldı
AA

İyonosferik ve atmosferik fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Umran İnan, 2019 yılında, İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) adını taşıyan “Mustafa Ödülü”ne layık görülmüştü.

Prof. Dr. Umran İnan’a bu ödül, İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle takdim edilmişti. Mustafa Ödülü çerçevesinde ödül alan bilim insanlarının büstleri yapılarak Tahran’daki Pardis Teknoloji Parkı’nda sergileniyor. 2019 yılında üçüncüsü düzenlenen Mustafa Ödülü’nü almaya layık görülen Prof. Dr. Umran İnan’ın, İranlı heykeltıraş Musa Abdi tarafından yapılan büstü de Pardis Teknoloji Parkı’nda yerini aldı.

Prof. Dr. Umran İnan, 200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu ödülün sahibi olmuştu. Prof. Dr. İnan, “İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımlarıyla üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara istinaden ödüle layık görülmüştü.

Mustafa Ödülleri kapsamında, 2019 yılında ödüle layık görülen BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin (Mainz Üniversitesi, Almanya),Prof. Ali Khademhosseini (Kalifoniya Üniversitesi, Los Angeles ABD),Prof. Hossein Baharvand (Royan Enstitüsü, İran),Dr. Mohammad Abdolahad’ın (Tahran Üniversitesi, İran) da büstleri törenle açıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı! - Haberler
GÜNDEMGözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattı!
2020-KPSS ortaöğretim sınavı günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri belli oldu
GÜNDEM2020-KPSS Ortaöğretim sınavı günü açık tutulacak ...
TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs düzeni alındı
GÜNDEMMeclis'te korona tablosu
Bahçeli, Davutoğlu'nun görüşme talebini reddetti - Haberler
GÜNDEMBahçeli, Davutoğlu'nun görüşme talebini reddetti
2020-Adli Yargı, 2020-Adli Yargı- Avukat, 2020-İdari Yargı sınavları günü açık olacak nüfus müdürlükleri
GÜNDEM2020-Adalet Bakanlığı sınavları günü açık olacak ...
2020-DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2020-DGS ek yerleştirme sonuç sorgula
GÜNDEM 2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
Son dakika haberi Bakan Soylu'dan 'terörle mücadele' açıklaması
GÜNDEMBakan Soylu'dan 'terörle mücadele' açıklaması
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2020! En güzel, anlamlı öğretmenler günü mesajları gönderin...
GÜNDEMEn anlamlı Öğretmenler Günü mesajları
Testi pozitif çıkanların binalarına dezenfeksiyon çalışması - Haberler
GÜNDEMTesti pozitif çıkanların binalarına dezenfeksiyon ...
Domuz bağı nedir? Domuz bağı neden gündem oldu?
GÜNDEMDomuz bağı nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X