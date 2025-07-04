Prometeon’un Geniş Avrupa Bölgesi’ne Türkiye’den CEO

Ticari lastik üreticisi Prometeon Tyre Group, operasyonel verimliliği artırmak, daha yalın ve etkili şekilde bölgeleri yönetmek adına küresel organizasyon yapısında önemli bir değişikliğe gitti.

Gelişimi sürdürmek amacıyla, Türkiye doğrudan Avrupa Bölgesi’ne (Greater Europe) dahil edildi.

2021 Ekim ayından bu yana Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su olarak görevini sürdüren Gökçe Şenocak Geniş Avrupa Bölge CEO’su olarak atanırken, Prometeon’un Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar’ı kapsayan coğrafyada daha entegre ve etkili bir operasyon yürütmesi hedefleniyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Prometeon Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Asya Kafkaslar (CIS) CEO’su Gökçe Şenocak, "2016’da Pirelli Endüstriyel ile başlayan yolculuğumuz 2017’de Prometeon olarak konumlanmamız ile yeni bir yön buldu. 2022 yılında başlayan Pirelli markasından Prometeon markasına dönüşüm yolculuğumuzda önce lastiklerimizin üzerine Prometeon Engineered damgasını taşıdık. Ardından 2024 yılında Prometeon markalı premium lastiklerimizi piyasaya sunduk. Bugün Türkiye’de ağır ticari araç lastiklerinde tek markada pazar lideri olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.