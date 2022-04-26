Propolis Cilde Faydaları ve Zararları - Propolis Cilde Sürülür Mü, Faydası Var Mı?

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Propolis, çok eski çağlardan bu yana alternatif tıp için kullanılan bir besindir. Günümüzde ise daha fazla bilinen ve araştırılan bir konu olmaya başlamıştır. Çok yönlü olan ve insan sağlığına sayısız olumlu katkı sunan propolisin içeriğimde 240’tan fazla bileşen yer aldığı bilimsel araştırmalar ile kesinleşmiştir. Bağışıklık sistemi için koruyucu bir duvar görevi gören propolisin cilt üzerindeki etkileri de oldukça önemlidir. İşte, propolis cilde sürülür mü? hakkında merak edilen her şey.

Propolis Cilde Faydaları

Propolis, içeriğindeki bileşenler ile cilt hücrelerini onarır ve yeniler. Bu yüzden yanık tedavisi sırasında da propolis tercih edilebilir.

Antiinflamatuvar, antimikrobiyal ve antifungal etkisi olan propolis yaraları kısa sürede kapatma etkisi gösterir.

Cilt mantarı hastalıklarında propolis kullanımı mevcuttur.

Özellikle ağız bölgesinde meydana gelen uçukların iyileşme süreçlerini hızlandırır.

Propolis içeriğinde C, E, B2 ve B1 vitaminlerini içermesinin yanı sıra kalsiyum, demir, çinko, magnezyum ve bakır mineralleri ile cildi temizler.

Cildin hücrelerini onararak yaşlanma belirtilerini azaltır.

Cildin esnek yapısını koruyan kolajen seviyesini yükseltmeye yardımcı olduğu için yaşlanmayı geciktirir.

Propolis Cilde Zararları

Propolisin uzun süreli kullanımında cilt üzerinde istenmeyen etkiler meydana gelebilir. Eğer kişilerin hassas bir cildi varsa burada alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu alerjik reaksiyonlar sonucunda kaşıntı ve kızarıklık oluşabilir. Bunun yanı sıra atım hastalığı olan ya da bal alerjisi olan kişiler de propolis kullanımından uzak durmalıdır.

Propolis Cildi Yakar Mı?

Bazı doğal besinler cilt tedavisinde kullanıldığında yan etkiler ortaya çıkabilir. Uygulama sırasında kızarıklık ve yakma meydana gelen en yoğun yan etkilerdir. Propolisin cildi yakması hakkında bilimsel bir açıklama ise bulunmamaktadır. Ancak bazı ciltler aşırı hassasiyet gösterebildiği için ciltte yanma meydana gelebilir.

Propolis Sivilce İzlerine Yararlı Mı?

Propolisin içeriğinde antiinflamatuvar, antimikrobiyal ve antifungal etkiler bulunur. Bu etkiler, cilt derisini yenilemeye yardımcı olur. Bu yüzden kişilerin dış görünüşü için önemli gördükleri izleri azaltmada propolis etkili bir maddedir. Sivilcelerin ardından kalan koyu izlerin de azalması için propolis tercih edilebilir.

Propolis Gençleştirir Mi?

Doğanın mucizevi besinlerinden biri olan propolisin yaşlanmaya olan etkisi de merak konusudur. Propoliste yer alan antiinflamatuvar bileşenler düzenli bir şekilde kullanıldığında ciltte bulunan kolajen seviyesini yükseltir. Kolajen seviyesinin yükselmesi cildin elastik yapısını korumasını sağlar. Bu da ciltte meydana gelen kırışıklıkların ve ince çizgilerin azalmasında yardımcıdır.

Propolis Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Propolis içeriğindeki vitamin ve minerallerin yanı sıra aynı zamanda antioksidan zenginidir. Pinosebrine içeriği ile cilt hücrelerini yenilemede etkilidir. Bu özellikleri ile propolis ağız yolu ile tüketiminin yanı sıra yağ olarak cilde sürüldüğünde cilt lekeleri üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Propolisi birkaç damla su ile seyrelterek direkt olarak yüzünüze sürebilirsiniz. Bu işlemi her akşam uyumadan önce uyguladığınızda lekelerin zamanla azaldığını göreceksiniz.