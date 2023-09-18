Protein tüketmenin 10 inanılmaz faydası!

Elbette bu süperstar makro, yağsız kas oluşturmanıza ve korumanıza yardımcı olur, ancak aynı zamanda birçok sağlık avantajından da sorumludur. Aşağıda proteinin tüm faydalarını okuyun ve ardından bu besinin sunduğu her şeyden yararlanmak için sepetinizi yüksek proteinli gıda ile doldurun.

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İŞTAHIN AZALMASINA YARDIMCI OLABİLİR

Yüksek proteinli gıdalar arasında tavuk, sığır eti, yumurta, somon fasulyesi, peynir, protein tozu, tofu ve süzme peynir bulunur.

Proteinin açlığı düzenleyen hormonlarımız, özellikle de ghrelin ve peptid YY (PYY) hormonları üzerinde etkisi vardır. Top Nutrition Coaching'de diyetisyen olan Megan Hilbert, "Ghrelin, açlık sinyallerini baskılayarak yardımcı oluyor ve PYY'nin gıda alımını azalttığı ve enerji harcamasını arttırdığı gösterilmiştir" diyor.

Araştırmalar, yüksek proteinli bir yemek yemenin, ghrelin'i (açlık hormonu) bastırmaya yardımcı olurken, PYY'yi (iştahı bastırmaya yardımcı olan) artırdığını ve iştahı bastırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.