Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, bu kez PSG Al Nassr/Al Hilal karma maçında karşılaşacak. Dünya futbolunda günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan PSG Al Nassr/Al Hilal karma maçının başlama saati ve yayıncı kanalı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...