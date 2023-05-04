PSG'DEN AÇIKLAMA: UTANÇ VERİCİ!

PSG kulübü, olayların ardından resmi siteden açıklama yayınlayarak taraftarlarını adeta topa tuttu. Paris ekibinden yapılan açıklamada, "Küçük bir grubun katlanılamaz ve aşağılayıcı eylemlerini kınıyoruz. Konu ne olursa olsun bu yapılan eylemler kimseyi haklı çıkaramaz. Kulüp, oyuncularına, yönetimine ve bu utanç verici davranışların hedef aldığı herkese desteğini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.