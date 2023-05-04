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PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

Fransız devi PSG'de taraftarlar Lionel Messi ve Neymar'a karşı adeta isyan bayrağı açtı. PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulundu. Kulüp, yaptığı açıklamayla kendi taraftarını kınarken, Paris'te istenmeyen adam ilan edilen ikiliden Neymar'ın sosyal medyadaki beğenisi ise bardağı taşıran son damla oldu. İşte PSG'de son 24 saatte yaşananlar...

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  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Fransa Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturmasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde yine hayal kırıklığı yaratan Paris Saint-Germain'de (PSG) çalkantılı günler yaşanıyor. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Özellikle Lorient'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Lionel Messi'nin izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a gitmesi bardağı taşıran son damla olurken, taraftarlar Arjantinli yıldız ile Neymar'ı hedef tahtasına koydu. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Fransız ekibinin en büyük taraftar gruplarından Ultras'tan bir grup PSG'li, kulüp binası önünde uzun süre sloganlar atarak eylem yaptı.
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Oldukça agresif hareketler sergileyen taraftarlar, takımın iki süper yıldızı Messi ve Neymar'a küfürler savurdu.
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Daha sonra Neymar'ın evine giden taraftarlar, burada da Brezilyalı yıldızın aleyhine tezahürat yapıp Neymar'a 'takımdan git' çağrısında bulundu.
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    PSG'DEN AÇIKLAMA: UTANÇ VERİCİ!

    PSG kulübü, olayların ardından resmi siteden açıklama yayınlayarak taraftarlarını adeta topa tuttu. Paris ekibinden yapılan açıklamada, "Küçük bir grubun katlanılamaz ve aşağılayıcı eylemlerini kınıyoruz. Konu ne olursa olsun bu yapılan eylemler kimseyi haklı çıkaramaz. Kulüp, oyuncularına, yönetimine ve bu utanç verici davranışların hedef aldığı herkese desteğini sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    NEYMAR'IN BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

    Protestoların ardından gözler Neymar ve Messi'ye çevrilirken, Neymar'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, sosyal medyada 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisine cevap verdi. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    MESSI KADRO DIŞI

    Lionel Messi ise olaylar sonrası sessizliğini korurken, PSG yönetimi Arjantinli yıldızla ilgili kadro dışı kararı aldı.
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    36 yaşındaki futbolcunun iki hafta kadro dışı cezası aldığı ve bu süre boyunca kendisine maaş kesintisi uygulanacağı belrtildi. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Parisien ise Messi'nin kendisine küfürler savuran taraftarlara karşı çok kızgın olduğunu yazdı. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

    Arjantinli süperstarın yaşanan bu gelişmelerin ardından sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı kesinlikle düşünmediği kaydedildi. 
  • PSG karıştı! Taraftarlardan Messi ve Neymar'a ağır küfürler

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