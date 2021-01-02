Thomas Tuchel'le yollarını ayıran PSG teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiğini resmen duyurdu. PSG'den yapılan açıklamada Arjantinli teknik direktörle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını ve bir yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ve Fransa Ligi'nde de lider Lyon'un 1 puan gerisinde 3. sırada olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, futbolcularla yaşadığı krizler sonrası görevinden alınmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'la adım atan Pochettino, 2013-14 sezonunda çalıştırdığı Southampton'la dikkatleri çekti. 2014-15 sezonunda Tottenham'ın başına geçen ve Londra ekibiyle birlikte büyüyen Arjantinli çalıştırıcı, Tottenham ile 2018-19'da Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti.