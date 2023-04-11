Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

Ligue 1'de şampiyonluğa koşsa da Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan PSG, 3 yıldızı gözüne kestirdi. Fransız devi yaz transfer dönemine 830 milyon Euro'luk bütçe ayrılıyor!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Son yıllarda Fransa Ligue 1'de şampiyonluklara ambargo koyan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ise umduğunu bulamıyor. 

     

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Paris devi yıldız transferlerine rağmen başarısızlıkla sonuçlanan bir sezonun sonunda daha kesenin ağzını açmaya karar verdi. 

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Bu yıl 369 milyon Euro zarar açıklayan PSG, UEFA'nın tanıdığı limitlerin de 60 milyon Euro üzerinde bulunuyor. 

     

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Bu limit aşımı için için 10 milyon Euro para cezasına çarptırılan PSG'nin tekrar kuralları ihlal etmeleri halinde daha fazla cezayla karşı karşıya kalması söz konusu...
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Le Parisien'e göre, yaklaşık 800 milyon Euro'luk  rekor gelirleriye önümüzdeki yaz transfer dönemine büyük bir hazırlık yapıyorlar.

     

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Goal'ün aktardığına göre PSG'nin harcamaları, kulübün birçok oyuncusunu kiralık olarak göndermesi ve önemli bir yıldızı takıma dahil edememesiyle geçtiğimiz yaz kısılmıştı.
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Parisliler, genç Fransız yıldızlar Rando Kolo Muani, Marcus Thuram ve Kouadio Kone de dahil olmak üzere şimdiden birkaç futbolcuyu gözüne kestirdi.

     

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Ve PSG; Lionel Messi veya Kylian Mbappe gibi yıldızlarındam birisinden vazgeçmek zorunda kalabilir.
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Şimdilik bu isim, Barcelona'ya dönmesi gündemde olan Messi olarak görünüyor.

     

     

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    PSG, köklü bir değişim yapmak için şimdiden yaz transfer dönemini sabırsızlıkla bekliyor.

     
  • PSG transferde kesenin ağzını açıyor: 830 milyon Euro

    Menajer Christophe Galtier'in görevinden alınması da gündemdeyken Ligue 1 devinin, transfer piyasasında aktif olacağı kesin...

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.