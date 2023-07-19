PSG, Xavi Simons'ı geri satın alıp, kiraladı! PSG geçen sezon geri alma maddesiyle PSV'ye gönderdiği Xavi Simmons'ı 6 milyon Euro bonservis bedeliyle geri aldı. 2027'ye kadar sözleşme imzalanan Hollandalı oyuncu bu kez de RB Leipzig'e kiralandı

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