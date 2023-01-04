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Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

Psikopati dediğimiz zaman hemen hemen herkesin aklına soğukkanlı ve hissiz insanlar geliyor. Bu kavram özellikle yayınlanan dizilerden sonra iyice benimsendi. Peki, gerçekten durum böyle mi? Yapılan bir psikoloji deneyi buna hem evet hem de hayır diyor.

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  • Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

    Psikopatlık dediğimiz zaman aklımıza duygu hissetmekten yoksun, sosyal becerileri olmayan insanlar geliyor. Bu tanım, hem toplum arasında hem de psikologlar arasında oldukça yaygın. Peki, gerçekten psikopatlar birer robot mu?
  • Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

    Burada bir gerçeklik var; psikopatlar üzerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki psikopatisi olan bireyler; duyguları işleme ve başkalarının duygularını tanıma konusunda yetersiz.
  • Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

    Assocation for Psychology Science (APS)'ta yayınlanan ve Wisconsin Üniversitesi psikoloji profesörleri tarafından yapılan bir deney, psikopatlar hakkında bize ilginç bir bakış açısı sunuyor. 

    Çalışmada psikopati belirtileri gösteren deneklere, ekranda kırmızı bir kutu çıktığında elektrik şoku verileceği, yeşil kutu çıktığında ise güvende oldukları söylendi. 
  • Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

    Hatta, deneklerin ekrana odaklanması için ekranda çıkan renkleri yüksek sesle söylemeleri de istendi. 

    Araştırma sırasında psikopatili bireyler, şok tehdidine odaklanmaları gerektiğinde fizyolojik ve beyin tepkilerine dayalı olarak korku tepkileri gösterdi.
  • Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

    Ancak, ekrana çıkan kutuların renklerini söylemekle görevlendirildiklerinde korku tepkilerinde bir eksiklik gösterdiler.

    Sonuç olarak; psikopatisi olan bireyler duyguları deneyimleme yeteneğine sahiptir; dikkatleri başka bir şeye yöneltildiğinde körelmiş bir duygusal tepki verirler.
  • Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

    Bunun anlamı, psikopatili bireylerin bir tür zihinsel miyopiye sahip olduklarıdır: duygular oradadır, ancak bir hedefe ulaşmaya engel olabileceklerse göz ardı edilirler.

    13 kişiyi öldüren Night Stalker lakaplı seri katil Richard Remirez, verdiği bir röportajda şunları söylüyor: "Eğer yeterince derine inerseniz psikopatların bile duyguları vardır."

    Kaynak: Neuro Science News

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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