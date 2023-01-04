Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır

Bunun anlamı, psikopatili bireylerin bir tür zihinsel miyopiye sahip olduklarıdır: duygular oradadır, ancak bir hedefe ulaşmaya engel olabileceklerse göz ardı edilirler.

13 kişiyi öldüren Night Stalker lakaplı seri katil Richard Remirez, verdiği bir röportajda şunları söylüyor: "Eğer yeterince derine inerseniz psikopatların bile duyguları vardır."

Kaynak: Neuro Science News