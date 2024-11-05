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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSV: 4 - Girona: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSV: 4 - Girona: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV, evinde Girona'yı 4-0 mağlup etti. Ryan Flamingo, Malik Tillman, Ismael Saibari ve Ladislav Krejci'nin (kk) golleriyle farklı kazanan PSV Eindhoven, puanını 5'e yükseltti. Girona ise 3 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:39
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        PSV, Devler Ligi'nde siftah yaptı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV Eindhoven ile Girona karşı karşıya geldi. Philips'te oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla PSV Eindhoven oldu.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Flamingo, 33. dakikada Tillman, 83. dakikada Bakayoko ve 88. dakikada kendi kalesine Krejci kaydetti.

        PSV'de 1 gol 2 asist yapan Tilmann maçta öne çıkan isim oldu.

        Hollanda devi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Girona ise 4. hafta sonunda 3. kez mağlup oldu.

        Bu sonuçla birlikte PSV puanını 5'e çıkardı. Girona ise 3 puanda kaldı.

        Bir sonraki maçta PSV, 27 Kasım'da Shakhtar ile oynayacak. Girona ise aynı tarihte Sturm Graz'a konuk olacak.

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