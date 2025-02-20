PTT'den Türkiye Sigorta poliçeleri kesilecek

Türkiye’nin en geniş erişim ağına sahip iki güçlü kurumu, Türkiye Sigorta ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), iş birliğine imza attı. Türkiye Sigorta, bu anlaşmayla PTT aracılığıyla sigorta hizmetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırarak milyonlarca kişiye dokunacak.

Kapsamı genişletilen protokol ile 2024 yılının Ekim ayında bazı pilot iş yerlerinde başlayan ortaklığın, tüm PTT iş yerlerinde yaygınlaşması amaçlanıyor. Türkiye Sigorta’nın Pusula Plus ekranları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle, müşterilere hızlı ve kolay sigorta hizmeti sunuluyor. Yapılan iş birliği, sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından büyük önem taşıyor. PTT AŞ aracılığıyla sunulan sigorta ürünleri arasında Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Bireysel Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Trafik Sigortası ve Konut Ekstra Paket gibi geniş kapsamlı poliçeler bulunuyor.

'SİGORTACILIĞI ULAŞILIR KILACAĞIZ'

Yapılan bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, “Türkiye Sigorta olarak, güçlü finansal yapımız ve geniş ürün portföyümüzle sigortacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. PTT AŞ gibi ülkemizin köklü ve yaygın erişim ağına sahip bir kurumu ile gerçekleştirdiğimiz bu birliktelik sayesinde, sigorta çözümlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor ve daha fazla kişiye güvence sağlıyoruz. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz” dedi.

İmza töreninde konuşan PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara ise PTT AŞ’nin gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ülkemize değer katan hizmetler ürettiğini belirterek, “PTT Ailesi olarak bayrağımızın dalgalandığı her noktada; yaygın iş yeri ağımız ve 40 bine yakın personelimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor, geliştirdiğimiz paydaşlık ilişkileriyle vatandaşlarımıza fayda sağlayacak hizmetlerimizi artırıyoruz. Bu kapsamda Türkiye Sigorta ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği sayesinde, vatandaşlarımızın kendilerine en yakın PTT iş yerinden sigorta ürünlerine kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarına imkân sağlıyoruz. PTT AŞ olarak güçlü iş birliklerimizle ülkemize değer katmaya, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin sayısını sürekli artırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.