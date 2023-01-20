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PTT Kargo çalışma saatleri 2023, PTT Kargo kaçta açılıyor, PTT Kargo kaçta kapanıyor, PTT Kargo hafta içi çalışma saatleri, PTT Kargo hafta sonu açık mı, PTT Kargo hafta sonu kaça kadar açık, PTT Kargo hafta sonu kaça kadar dağıtım yapıyor, PTT Kargo hafta sonu çalışma saatleri, PTT Kargo öğle arası saati, PTT kargo mesai saatleri, PTT Kargo şubeye teslim saat kaça kadar yapılıyor? İşte PTT Kargo çalışma saatleri ve hakkında merak edilen diğer detaylar…

PTT Kargo Çalışma Saatleri 2023

PTT Kargo mesai saatleri genelde aynı aralıklarda olsa da şubeler üzerinden ufak saat farklılıkları olabiliyor. Ancak genel olarak PTT Kargo güncel çalışma saatleri 08.30 ile 17.30 arasındadır. İşte PTT Kargo 2023 çalışma saatleri:

Pazartesi: 08.30-17.30

Salı: 08.30-17.30

Çarşamba: 08.30-17.30

Perşembe: 08.30-17.30

Cuma: 08.30-17.30

Cumartesi: 08.30-13.30 (Belli başlı şubeler hizmet vermektedir)

Pazar: Kapalı

PTT Kargo Kaçta Açılıyor?

Özellikle müşteri yoğunluğuna yakalanmadan kargo işlemlerini halletmek isteyenler kargoların mesaiye başlama saatlerini kollamaktadır. PTT Kargo sabah saat 08.30’da hizmet vermeye başlamaktadır. Ancak bazı şubeler 08.00’de de hizmete başlayabilmekte. Bu yüzden gitmek istediğiniz PTT Kargo şubesinin mesaiye başlama saatini internet üzerinden teyit ettiriniz.

PTT Kargo Kaçta Kapanıyor?

Bazı şubeler 17.00’de de mesai son verse de genel olarak şubelerin kapanış saati 17.30’dur. Sermayesinin tamamı devlete ait olan PTT’nin sık tercih edilme neden diğer kargo firmalarına özellikle kargo gönderme hususunda nazaran daha düşük fiyat aralığına sahip olmasıdır.

PTT Kargo Hafta İçi Çalışma Saatleri

PTT Kargo hafta içi 08.00/08.30 ile 17.00/17.30 arasında hizmet sunmaktadır. Mesai saatleri şubeler arasında farklılık göstermektedir.

PTT Kargo Hafta Sonu Açık Mı?

Hafta içinin yoğunluğundan vakit bulamayanlar genellikle kargo işlemlerini hafta sonlarına bırakmaktadır. PTT Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü belirli şubelerde hizmet sağlamaktadır.

PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Cumartesi sadece merkez PTT şubeleri hizmet vermektedir. Pazar günleri ise şubeler tamamen kapalıdır. Cumartesi günü hizmet veren PTT Kargo şubeleri 08.30’da mesaiye başlayıp 13.30’da sonlandırmaktadır. Yani cumartesi günleri yarım günlük bir hizmet söz konusudur.

PTT Kargo Hafta Sonu Kaça Kadar Dağıtım Yapıyor?

PTT Kargo hafta sonu cumartesi günleri dağıtım yapmaktadır. Bu dağıtım kimi bölgeler için 13.00’a kadar sürerken kimi bölgeler için 17.00’ye kadar devam etmektedir.

PTT Kargo Hafta Sonu Çalışma Saatleri

PTT Kargo’nun merkez şubeleri cumartesi günleri yarım gün olarak çalışmaya devam etmektedir.

Cumartesi: 08.30-13.30

Pazar: Kapalı

PTT Kargo Öğle Arası Saati

PTT Kargo şubeleri bir saatlik öğle molası vermektedir. 12.30’da başlayan öğle molası 13.30’da bitmektedir. Bu sırada şubeler kapanmaktadır.

PTT Kargo Mesai Saatleri

PTT Kargo mesai saatleri hafta içi 08.00/08.30 – 17.00/17.30 arasındadır. Mesai saati oynamaları şubeler arasında farklılık göstermektedir. Kimi şubeler 17.00’de hizmete son verirken kimi şubeler 17.30’da hizmete son vermektedir.

PTT Kargo Şubeye Teslim Saat Kaça Kadar Yapılıyor?

PTT Kargo şubeye teslim hafta içi 17.00’ye kadar yapılmaktadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günleri belirli şubelere 13.30’a kadar kargo teslimatı yapılabilir.

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