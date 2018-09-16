Süper Lig puan durumu futbolsverler tarafından yakından takip ediliyor. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçları devam ediyor. Ligin 5. haftasına lider giren Kasımpaşa, 5. haftanın açılış maçında Galatasaray'a 4-1 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Puan durumu tablosuna göre 12 puan 8 averajla Galatasaray 1. sırada, 12 puan 3 averajla Kasımpaşa 2. sırada bulunuyor. İşte güncel Süper Lig puan durumu tablosu ve 5. hafta maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (5. HAFTA)
|
|
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|8
|12
|2
|Kasımpaşa
|5
|4
|0
|1
|11
|8
|3
|12
|3
|Beşiktaş
|5
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|10
|4
|Başakşehir
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|5
|Konyaspor
|4
|2
|2
|0
|8
|6
|2
|8
|6
|Kayserispor
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|7
|Trabzonspor
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|8
|Yeni Malatyaspor
|5
|2
|1
|2
|5
|4
|1
|7
|9
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
|10
|Ankaragücü
|5
|2
|1
|2
|7
|7
|0
|7
|11
|Göztepe
|5
|2
|0
|3
|4
|5
|-1
|6
|12
|Sivasspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|13
|Bursaspor
|4
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|3
|14
|Fenerbahçe
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
|15
|Alanyaspor
|4
|1
|0
|3
|1
|9
|-8
|3
|16
|Rizespor
|4
|0
|2
|2
|4
|6
|-2
|2
|17
|Akhisarspor
|5
|0
|2
|3
|4
|8
|-4
|2
|18
|BB Erzurumspor
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Maç sonuçları belli oldukça liste güncellenecek...
14 EYLÜL CUMA
Galatasaray - Kasımpaşa: 4 - 1
15 EYLÜL CUMARTESİ
Ankaragücü - Akhisarspor: 1 - 0
Göztepe - Kayserispor: 2 - 0
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: 2 - 1
16 EYLÜL PAZAR
Sivasspor - BB Erzurumspor:
Başakşehir - Antalyaspor:
Rizespor - Bursaspor:
Konyaspor - Fenerbahçe:
17 EYLÜL PAZARTESİ
Alanyaspor - Trabzonspor: GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ