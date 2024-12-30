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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Putin'den Anadolu Efes'in Rusya'daki şirketine kayyum - İş-Yaşam Haberleri

        Putin'den Anadolu Efes'in Rusya'daki şirketine kayyum

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev ortaklığındaki AB InBev Efes BV şirketini geçici olarak "GK Vmeste" adlı yapının yönetimine devretti. Kararın ardından Borsa İstanbul'da AEFES ve AGHOL hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 30.12.2024 - 21:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:19
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        Putin'den Anadolu Efes'in Rusya'daki şirketine kayyum
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB InBev Efes BV bira üretim şirketini geçici olarak "GK Vmeste" adlı bir yapının yönetimine devretti. RBC'nın haberine göre bu karar, yasal bilgi portalında yayımlanan bir kararname ile duyuruldu. Kararnameye göre, şirketin 15,8 milyar adi hissesi ve 92,9 bin imtiyazlı hissesi geçici yönetime devredildi.

        HİSSELER YÜZDE 10 DÜŞTÜ

        Haberin ardından İstanbul Borsası'nda AEFES ve Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hisseleri yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

        Rusya’da daha önce de Danone ve Carlsberg gibi şirketlere geçici yönetim atanmıştı.

        AB InBev Efes, Rusya'da 11 bira fabrikası ve üç malt üretim tesisiyle faaliyet gösteren, ülkenin en büyük üç bira üreticisinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, 2018 yılında Türk Anadolu Efes ile Belçikalı AB InBev’in ortak girişimi olarak kuruldu. Ancak, bu karar, uzun süredir yabancı sermaye kontrolünde olan Rus bira sektörünün bu son büyük aktörünü de yerel denetime almış oldu.

        HÜKÜMET KOMİSYONU SATIN ALMAYI REDDETMİŞTİ

        Türk ortak Anadolu Efes, 2023 yılının sonlarından itibaren Belçikalı partnerinin hisselerini satın almak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak hükümet komisyonu, yaz aylarında önerilen satın alma yapısını onaylamayı reddetti. 2024 yılı sonlarına doğru, Türk ve Belçikalı ortaklar arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Anadolu Efes, AB InBev’in Rusya’daki hisselerini alacak, AB InBev ise Anadolu Efes’in Ukrayna’daki hisselerini devralacaktı.

        2023'TE AB INBEV EFES'İN GELİRLERİ YÜZDE 11,4 ARTTI

        2023 yılında AB InBev Efes'in gelirleri yüzde 11,4 artarak 108,6 milyar rubleye ulaşmış, net kar ise 16,7 milyar rubleye yükselmişti. Şirketin bira fabrikaları, 2023 yılında toplam 23,2 milyon hektolitre bira, 527,7 bin hektolitre kvas, elma şarabı ve su üretmişti. Ancak bu devralma, Rusya'nın yerel bira üretiminde daha fazla kontrol sağlaması açısından yeni bir döneme işaret ediyor.

        Borsaya konu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmazken Anadolu Grubu yetkililerinin gelişme ile ilgili Rus yetkililerden bilgi almaya çalıştığı öğrenildi.

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