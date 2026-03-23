        Putin'den enerji şirketlerine talimat: Ek geliri borç ödemeye ayırın

        Putin'den enerji şirketlerine talimat: Ek geliri borç ödemeye ayırın

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel piyasalarda artan hidrokarbon fiyatlarının Rus enerji şirketlerine sağladığı milyarlarca dolarlık ek gelirin, şirketlerin mevcut borçlarını ödemeye yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Putin'den enerji şirketlerine talimat

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketlerinin, küresel enerji fiyatlarındaki artış sayesinde elde ettikleri gelirleri, borçlarını kapatmak için kullanmaları gerektiğini söyledi.

        Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda ekonomiye dair konuştu.

        Rus ekonomisinde sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Bu sürece geri dönerken de enflasyonun yavaşlaması ve işgücü piyasasındaki istikrarın korunması önemli." dedi.

        Vladimir Putin, küresel enerji fiyatlarındaki artışla birlikte gelirlerinde yükseliş kaydedilen Rus enerji şirketlerine ilişkin konuşarak, "Rus petrol ve doğalgaz şirketleri, artan küresel hidrokarbon fiyatlarından elde ettikleri ek gelirleri borç yüklerini azaltmak için kullanmayı düşünmelidir. Bu olgun bir karar olurdu." ifadesini kullandı.

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle küresel piyasalarda enerji fiyatlarında sert artışlar yaşanıyor.

        *Haberin görseli DHA'dan alınmıştır.

