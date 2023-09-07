Putin'e yakın isme suikast girişimi: Telefon elinde patladı

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Olaya ilişkin bir kadının gözaltına alındığı ​​ve cinayete teşebbüs ile soruşturma altında olduğu ifade edildi. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın olayı itiraf ettiğini belirtti.

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Afanasevskii'ye yönelik saldırı, başka bir üst düzey Rus subayının izin gününde çimlerini biçerken Rusya'da bir insansız hava aracı tarafından öldürülmesinden birkaç gün sonra geldi.

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Raporlara göre, yolsuzlukla mücadele polisinin yerel şubesinin başkan yardımcısı Alexei Chernykh de, Rusya'nın Shchetinovka köyündeki evi bir drone tarafından havaya uçuruldu.

* Haberin görselleri Associated Press, Shutterstock, Luhansk Bilgi Merkezi'nin Resmi Sitesi veLuhansk Gümrük Komitesi'nden servis edilmiştir.

Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu

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