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QNB Finansbank’tan KOBİ’lere özel 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi

QNB Finansbank, Covid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ’lere destek olmak amacıyla l 9 aya kadar anapara ödemesiz işe devam kredisi sunuyor

QNB'den Kobilere işe devam kredisi
HABERTURK.COM

QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi çerçevesinde KOBİ’ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle, aylık yüzde 1,41’den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere 2020 Mart ayından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını, yeni işe devam kredisiyle de, nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini belirtti.

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