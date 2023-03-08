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QNB Finansbank EYT emekli promosyon kampanyası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile gözler banka promosyon ödemelerine çevrildi. 2 milyondan daha fazla kişiyi ilgileren EYT düzenlemesi ile promosyon ücretleri güncellenen bankalardan biri de QNB Finansbank oldu. QNB Finansbank güncel emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde derledik. İşte 2023 QNB Finansbank EYT emekli promosyon ücreti...

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  • QNB FİNANSBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın emekli olabileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında EYT emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. QNB Finansbank EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...
  • QNB FİNANSBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

    QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • QNB FİNANSBANK EYT EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCEL 2023 | QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar promosyonu alacak?

    EMEKLİ MAAŞI QNB FİNANSBANK'A NASIL TAŞINIR?

     

    QNB Finansbank müşterisi iseniz;

    Emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezi 0850 222 11 00 'ı arayıp cep telefonunuzdan dijital onay vererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

    Şubeye gelmeden size en yakın QNB Finansbank Şubesi’ni arayarak emekli maaşınızı cep telefonunuzdan dijital onay vererek QNB Finansbank’a taşıyabilirsiniz.

    QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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