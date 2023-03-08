Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanların herhangi bir yaş sınırına bağlı olmaksızın emekli olabileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklamalar sonrasında EYT emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. QNB Finansbank EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, QNB Finansbank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...