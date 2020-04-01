Aralık ayında Çin’de başlayan ve kısa süre zarfında bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılarak çok gazla insanın hayatına son veren ve 10 Mart 2020 itibari ile ülkemize sıçrayan korona virüsü salgınına yönelik gerek kamu gerekse özel birçok işletme de tedbir paketleri açıklandı. Bankalar da bu sürece destek vermek için tedbir paketlerini açıkladılar. QNB Finansbank’da Kredi Ertelemesi Yapıyor mu? QNB Finansbank alacaklarını hangi şartlarda erteledi? QNB Finansbank kredilerini ne zamana kadar erteledi? Konu ile ilgili detayları araştırdık.



QNB Finansbank’da Kredi Ertelemesi Yapıyor mu?

Aralık 2019 yılında Çin’de ortaya çıkıp kısa sürede bütün dünyaya yayılan ve bu gün itibari ile 40 bini geçen ölüm sayısı ile dünyayı yakıp geçen Covid-19 korona virüsü mart ayı itibari ile ülkemize de sıçradı ve hızla yayılıyor. Ülkemizde gerek sağlığı gerekse de ekonomiyi korumak amaçlı bir takım tedbirler almak zorunda kaldı. Alınan bu tedbirler doğrultusunda başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarında müşterilerinin salgını daha az hasarla atlatmalarını sağlamak amacı ile kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak için kredi kullanan bireysel ve kurumsal müşterilerine ödemeleri için erteleme desteği verdiğini açıklayan bankalardan biride QNB Finansbank oldu.



QNB Finansbank alacaklarını hangi şartlarda erteledi?



• QNB Finansbank korona virüsü salgınına yönelik müşterilerinin ekonomik durumunun zora girmemesi için almış olduğu tedbirler için yapmış olduğu açıklama doğrultusunda, kredi kullanmış olan bireysel ve kurumsal müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda ve bankaya başvurmaları dâhilinde kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

• QNB Finansbank bunun yanı sıra ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müşterilerden de nakit akış sıkıntısı yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz bir dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı sağlanacaktır.

• Kredi kullanan müşterilerinin erteleme taleplerini QNB Finansbank’ın çağrı merkezi üzerinden yapabilecekler.