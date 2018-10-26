Beşiktaş, Genk'e UEFA Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup olurken gruptaki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı ve haftayı son sırada kapattı. Siyah-beyazlı taraftarlar maçta futbolculara tepkisini gösterirken Quaresma karşılaşma sonrasında flaş açıklamalar yaptı.

"Bugün denedik, çalıştık ama olmadı. Şans da yanımızda değildi. Pozisyonlara girdik, atamadık. Onlar pozisyonları değerlendirdiler. Üçüncü golden sonra kopma oldu." diyen Portekizli futbolcu ayrılabileceğini de söyledi.

Taraftarların tepkilerine değinen Quaresma, "Takımımızda genç oyuncular var. Taraftarın tepkisinden sonra düştüler. Bana da tepki gösterdiler. Kötü oynadığımı düşünüyorlarsa tepki gösterebilirler. Ama lütfen genç oyuncuları ıslıklamasınlar.Ben bu kulüpten ayrıldım, geri döndüm. Eğer fazlalık ve sorun ben isem, ocak ayında yine ayrılabilirim." ifadelerini kullandı.

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