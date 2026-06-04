Quentin Tarantino son yıllarda en beğendiği filmi açıkladı

Quentin Tarantino, son altı yılda yapılan en sevdiği filmi açıkladı. İki Oscar ödüllü 63 yaşındaki yönetmen, Sight & Sound dergisi için yazdığı makalede, günümüzde film izlemenin neredeyse imkansız olduğunu yazsa da kendisini baştan sona büyüleyen 2026 projesinin 'The Rip' olduğunu belirtti.

Suç gerilim türündeki filmin başrollerinde Ben Affleck ve Matt Damon yer alıyor. Ocak ayında dijital platformda yayınlanan film için Tarantino, "Beni içine çeken ve tüm süresi boyunca merakımı uyandıran, gerilim dolu yeni bir film çıktı" diye yazdı.

"Film, özgün bir konuya sahip, heyecan verici bir polisiye gerilim filmi ve bunu gerçekten zekice yöntemlerle başarıyor" diyen Tarantino, yönetmen Joe Carnahan'ı, senaryoyu, görüntü yönetmeni Juan Miguel Azpiroz'u ve oyuncu kadrosunu övdü.

Filmde rol alan diğer yıldızlar arasında Sasha Calle, Teyana Taylor, Steven Yeun, Kyle Chandler, Scott Adkins ve Catalina Sandino Moreno yer alıyor.

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Film, Miami'de bir grup polisin, milyonlarca dolarlık nakit paranın bulunduğu bir hazine keşfetmesine odaklanıyor. Bu büyük ele geçirme olayı dışarıdan öğrenilince, polisler kime güveneceklerini sorgulamaya başlıyor ve güvensizlik ortaya çıkıyor.

Genel olarak olumlu eleştiriler alan film, Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden yüzde 77, izleyicilerden ise yüzde 65 puan aldı.

Tarantino, makalesinde modern Hollywood eleştirisine de yer verdi. "Kusurlar, mantıksızlıklar, seyirciyi memnun etme çabası, yanlış seçilmiş oyuncular veya düpedüz aptalca şeyler genellikle filmi batırır" ifadesini kullanan Tarantino, "Hollywood diye anılan, tatsız sosis fabrikasından çıkan her yeni filmin tamamı bende küçümseme uyandırıyor" dedi.

Tarantino, son yıllarda keyifle izlediği diğer filmlerden bazılarını sayarken 'West Side Story'yi (2021), Kevin Costner'ın Western türündeki epik filmi 'Horizon: An American'ı, 2024 yılında yayınlanan 'Saga' 1. bölüm 1 ve 2. bölümü sıraladı.