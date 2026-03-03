Rabia Soytürk'ten eleştirilere yanıt: Öyle birisi değilim

17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti. Yıldız, geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul'un Kartal İlçesi'nde bulunan Soğanlık Mezarlığı'na defnedilmişti.

İbrahim Yıldız

Cenazeye İbrahim Yıldız'ın 'Duy Beni' dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk de katılmıştı. Soytürk'ün cenazeye makyajlı olarak gelmesi ve bir gün sonra da sosyal medya hesabından gülerek fotoğraf paylaşması eleştirildi.

Rabia Soytürk

REKLAM

ELEŞTİRİLERE YANIT

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, kendisine yönelik yapılan eleştiriler için, "Biraz kötü şeyler yazıldı. Bunları konuşmak hoş değil. Gereği yok aslında. Bazı şeyleri de anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yakın bir arkadaşımız vefat etti. Cenazeye de gittim. Kendisi benim rol arkadaşımdı. Elbette ki üzülüyoruz. Ailesinin yaşadıklarını da hissedemiyoruz. Bir şeyler yazılıyor, yok 'Makyajlı gitmiş' yazılmış. Bunlar can sıkıcı şeyler" diye konuştu.