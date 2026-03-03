Rabia Soytürk'ten eleştirilere yanıt: Öyle birisi değilim
Geçtiğimiz yıl devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti ve cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Rabia Soytürk, törene makyajlı katılması ve ertesi gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi
17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti. Yıldız, geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul'un Kartal İlçesi'nde bulunan Soğanlık Mezarlığı'na defnedilmişti.İbrahim Yıldız
Cenazeye İbrahim Yıldız'ın 'Duy Beni' dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk de katılmıştı. Soytürk'ün cenazeye makyajlı olarak gelmesi ve bir gün sonra da sosyal medya hesabından gülerek fotoğraf paylaşması eleştirildi.Rabia Soytürk
ELEŞTİRİLERE YANIT
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, kendisine yönelik yapılan eleştiriler için, "Biraz kötü şeyler yazıldı. Bunları konuşmak hoş değil. Gereği yok aslında. Bazı şeyleri de anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yakın bir arkadaşımız vefat etti. Cenazeye de gittim. Kendisi benim rol arkadaşımdı. Elbette ki üzülüyoruz. Ailesinin yaşadıklarını da hissedemiyoruz. Bir şeyler yazılıyor, yok 'Makyajlı gitmiş' yazılmış. Bunlar can sıkıcı şeyler" diye konuştu.
"SET ARAMDA CENAZEYE KATILDIM"
Rabia Soytürk, cenazeye makyajlı katılmasının nedenini "Set aramda boşluğum oluştu, cenazeye katıldım. Makyajım vardı ve mecbur o şekilde de geri döndük ve sahnemi çektim" sözleriyle açıkladı.
"HEDEF GÖSTERİLMEK YIPRATICI OLMAYA BAŞLADI"
Rabia Soytürk, cenazeden bir gün sonra yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere ise şu sözlerle karşılık verdi: Fotoğraf paylaşmış olmam da eleştirildi. Ben sosyal medyayı bazen tek başıma yönetmiyorum. Oradan da para kazanıyorum. Nasıl dizi günlerimizi değiştiremiyorsak o da planlamış bir paylaşım olarak işim olduğu için değiştiremiyorum. 10 gün önce çekildiğim fotoğrafa gelen 'Güldü' eleştirisi almam canımı sıktı. Bence kimse insanların acı eşiğini eleştirme durumunu kimsenin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyleri paylaşmamız gereken tarihler oluyor. Bu 10 gün öncesinden planlanmış bir paylaşım. O tarihte paylaşmam gerekebilirdi. Cenazeden önce çekilen röportajım yeni yayınlanıyor. Ben o röportajı yeni vermedim. Yeniymiş gibi oluyor bunlar canımı sıktı. Hedef gösterilmek de yıpratıcı olmaya başladı. Benim arkadaşlarım, ailem bilir onları ne kadar sahiplendiğimi. Ben o kalpte birisi değilim. Bunu ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama yazılanlar beni çok üzdü.