Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rabia Soytürk'ten eleştirilere yanıt: Öyle birisi değilim

        Rabia Soytürk'ten eleştirilere yanıt: Öyle birisi değilim

        Geçtiğimiz yıl devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti ve cumartesi günü son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncu Rabia Soytürk, törene makyajlı katılması ve ertesi gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 12:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eleştirilere yanıt verdi

        17 Ağustos 2025'te şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, aylardır sürdürdüğü yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti. Yıldız, geçtiğimiz cumartesi günü, İstanbul'un Kartal İlçesi'nde bulunan Soğanlık Mezarlığı'na defnedilmişti.

        İbrahim Yıldız
        İbrahim Yıldız

        Cenazeye İbrahim Yıldız'ın 'Duy Beni' dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk de katılmıştı. Soytürk'ün cenazeye makyajlı olarak gelmesi ve bir gün sonra da sosyal medya hesabından gülerek fotoğraf paylaşması eleştirildi.

        Rabia Soytürk
        Rabia Soytürk
        REKLAM

        ELEŞTİRİLERE YANIT

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, kendisine yönelik yapılan eleştiriler için, "Biraz kötü şeyler yazıldı. Bunları konuşmak hoş değil. Gereği yok aslında. Bazı şeyleri de anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yakın bir arkadaşımız vefat etti. Cenazeye de gittim. Kendisi benim rol arkadaşımdı. Elbette ki üzülüyoruz. Ailesinin yaşadıklarını da hissedemiyoruz. Bir şeyler yazılıyor, yok 'Makyajlı gitmiş' yazılmış. Bunlar can sıkıcı şeyler" diye konuştu.

        "SET ARAMDA CENAZEYE KATILDIM"

        Rabia Soytürk, cenazeye makyajlı katılmasının nedenini "Set aramda boşluğum oluştu, cenazeye katıldım. Makyajım vardı ve mecbur o şekilde de geri döndük ve sahnemi çektim" sözleriyle açıkladı.

        "HEDEF GÖSTERİLMEK YIPRATICI OLMAYA BAŞLADI"

        Rabia Soytürk, cenazeden bir gün sonra yaptığı paylaşıma gelen eleştirilere ise şu sözlerle karşılık verdi: Fotoğraf paylaşmış olmam da eleştirildi. Ben sosyal medyayı bazen tek başıma yönetmiyorum. Oradan da para kazanıyorum. Nasıl dizi günlerimizi değiştiremiyorsak o da planlamış bir paylaşım olarak işim olduğu için değiştiremiyorum. 10 gün önce çekildiğim fotoğrafa gelen 'Güldü' eleştirisi almam canımı sıktı. Bence kimse insanların acı eşiğini eleştirme durumunu kimsenin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyleri paylaşmamız gereken tarihler oluyor. Bu 10 gün öncesinden planlanmış bir paylaşım. O tarihte paylaşmam gerekebilirdi. Cenazeden önce çekilen röportajım yeni yayınlanıyor. Ben o röportajı yeni vermedim. Yeniymiş gibi oluyor bunlar canımı sıktı. Hedef gösterilmek de yıpratıcı olmaya başladı. Benim arkadaşlarım, ailem bilir onları ne kadar sahiplendiğimi. Ben o kalpte birisi değilim. Bunu ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama yazılanlar beni çok üzdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadırga'daki ramazan eğlenceleri ve Küçük Ayasofya

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izini sürdüğü Ramazan Günlükleri'nde Kadırga'ya da uğruyor. Buradaki eski ramazan eğlenceleri ve Küçük Ayasofya'nın dikkat çekici öyküsünü de anlatıyor

        #Rabia Soytürk
        #İbrahim Yıldı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi