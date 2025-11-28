Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva'da son durum: Beşiktaş indirime gitti! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva'da son durum: Beşiktaş indirime gitti!

        Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor... Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki yıldızın durumu merak edilirken, Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 11:42 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ederken Portekiz basınından Record'dan konuya dair dikkat çeken bir haber geldi.

        2

        Rafa Silva krizinde son durumun aktarıldığı haberde şu ifadeler yer aldı:

        "Rafa Silva, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için baskı yapıyor ve Türkiye'de bir daha oynamayacağını şimdiden kulübe bildirmiş durumda.

        3

        "BEŞİKTAŞ ARTIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR"

        Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 milyon euro talep ediyor ancak Rafa sıfır bonservisle ayrılma konusunda kararlı. Hatta iddiaya göre, ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını açıkça iletti. Türkiye'den ayrılmak istiyor ve Beşiktaş formasını bir daha giymeyecek.

        4

        Buna rağmen, Rafa'nın yakın çevresi kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Çünkü hem kulüple daha sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmek hem de imajının zarar görmesini engellemek için temiz bir çıkışın en doğru yol olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basın ve taraftarlar, oyuncunun tavrını sert şekilde eleştiriyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor.

        5

        Benfica cephesinde ise sürecin zor ve muhtemelen uzun olacağının farkındalığı var. Yine de Rui Costa yönetimi, Rafa'nın dönüşü ihtimalini tamamen kapatmıyor. Beşiktaş artık oyuncu için 15 milyon değil 5 milyon euro istiyor; ancak Rafa bedelsiz ayrılmakta ısrarcı."

        6

        2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?