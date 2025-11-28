Rafa Silva'da son durum: Beşiktaş indirime gitti!

Buna rağmen, Rafa'nın yakın çevresi kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Çünkü hem kulüple daha sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmek hem de imajının zarar görmesini engellemek için temiz bir çıkışın en doğru yol olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basın ve taraftarlar, oyuncunun tavrını sert şekilde eleştiriyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor.