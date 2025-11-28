Rafa Silva'da son durum: Beşiktaş indirime gitti!
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor... Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki yıldızın durumu merak edilirken, Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ederken Portekiz basınından Record'dan konuya dair dikkat çeken bir haber geldi.
Rafa Silva krizinde son durumun aktarıldığı haberde şu ifadeler yer aldı:
"Rafa Silva, Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılmak için baskı yapıyor ve Türkiye'de bir daha oynamayacağını şimdiden kulübe bildirmiş durumda.
"BEŞİKTAŞ ARTIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR"
Beşiktaş, oyuncuyu serbest bırakmak için 5 milyon euro talep ediyor ancak Rafa sıfır bonservisle ayrılma konusunda kararlı. Hatta iddiaya göre, ocak ayında serbest bırakılmaması halinde geri adım atmayacağını açıkça iletti. Türkiye'den ayrılmak istiyor ve Beşiktaş formasını bir daha giymeyecek.
Buna rağmen, Rafa'nın yakın çevresi kendisine sakin olmasını tavsiye ediyor. Çünkü hem kulüple daha sorunsuz bir şekilde yolları ayırabilmek hem de imajının zarar görmesini engellemek için temiz bir çıkışın en doğru yol olduğu belirtiliyor. Türkiye'de basın ve taraftarlar, oyuncunun tavrını sert şekilde eleştiriyor; Rafa, bu olumsuz imajın bir sonraki kulübüne taşınmasını istemiyor.
Benfica cephesinde ise sürecin zor ve muhtemelen uzun olacağının farkındalığı var. Yine de Rui Costa yönetimi, Rafa'nın dönüşü ihtimalini tamamen kapatmıyor. Beşiktaş artık oyuncu için 15 milyon değil 5 milyon euro istiyor; ancak Rafa bedelsiz ayrılmakta ısrarcı."
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rafa Silva, bu sezon 16 maçta 5 gol - 3 asistlik performans sergiledi.