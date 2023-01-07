'Rafadan Tayfa'nın galası gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin 'Rafadan Tayfa'nın galası gerçekleştirildi - Magazin haberleri
ABONE OL

'Rafadan Tayfa'nın galası gerçekleştirildi

TRT ve İSF Studios ortak yapımı olan 'Rafadan Tayfa' filminin galası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı

'Rafadan Tayfa'nın galası gerçekleştirildi - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Rafadan Tayfa' filminin galasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra milletvekilleri, Bekir Aksoy ve Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson da çocuklarıyla birlikte yer aldı.

"DUYAR DUYMAZ GELDİK"

Bekir Aksoy, oğlu Asil ile katıldığı 'Rafadan Tayfa'nın gösterimi için, "Biz duyar duymaz geldik hemen. Ankara'da da stüdyolarını gezdik, muhteşem bir iş gerçekten. Asil yaş olarak aslında yakaladı 'Rafadan Tayfa'yı, gerçeklerini burada görünce hafiften bir tırsma oldu ama çok başarılı... Dünya çapında bir iş yapıyorlar. Türkiye'nin geçmişini, geçmiş karakterlerini günümüze taşıyorlar. Arkadaşlığı, mahalle keyfini güzel başardılar. Teknik anlamda da doğru şeyler yapıyorlar. Dünyada da çok başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İsmail Bey'i (İsmail Fidan), ekibini ve buna destek olan TRT'yi tebrik ediyorum" dedi.

GALADA 'GALAKTİK TAYFA' SÜRPRİZİ

Filmle eş zamanlı olarak hikâyenin anlatıldığı 'Galaktik Tayfa' kitabı da raflardaki yerini aldı. Yazar Ozan Çivit'in kaleme aldığı kitap, galaya gelenlere ücretsiz hediye edildi. Kitapta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da yazdığı bir bölüm de bulunuyor.

"ŞARKI SÖZLERİ VE BESTELERİ BANA AİT"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 'Rafadan Tayfa' projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da 'Galaktik Tayfa'nın serinin en eğlenceli ve en büyük hikayesi olduğunu bildirdi. Filme uzaylı 'Zobi'nin yanı sıra Karadenizli ve Egeli iki karakter de eklediklerini ifade eden Fidan, geçmiş filmlerde olduğu gibi son yapımda da şarkı sözleri ve bestelerin kendisine ait olduğunu dile getirdi.

81 İL VE 9 ÜLKE

'Galaktik Tayfa', 81 ilde aynı gün beyazperdeye yansıdı. Aktif sinema salonu bulunmayan Sinop ve Ardahan gibi illerde kültür merkezleri gibi uygun mekanlara özel DCP sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde 81 ildeki çocuklar, aynı gün 'Galaktik Tayfa' heyecanına ortak olacak.

Film, bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Azerbaycan'da, 13 Ocak’ta da Fransa'da gösterime girecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kar tatili hazırlığı - Magazin haberleri
MAGAZİN Kar tatili hazırlığı
Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili' açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN "Çok yakın arkadaşım"
Yıldız Tilbe: KÖFN ile düet gelebilir - Magazin haberleri
MAGAZİN "Düet gelebilir"
Teoman: Roman yazıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Roman yazıyorum"
Hadise aşk dolu bir yıl diledi - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşk dolu bir yıl diledi
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin trafikten men edildi - Magazin haberleri
MAGAZİN Trafikten men edildi
Stranger Things'in yıldız oyuncusundan şok itiraf! "18 yıldır söylemeye korkuyordum"
MAGAZİN Stranger Things'in yıldız oyuncusundan şok itiraf!
Azra Akın ile Atakan Koru aşka geldi - Günün magazin haberleri
MAGAZİN Aşka geldiler
Melis İşiten'den duygulandıran Tolga Güleryüz mesajı: Biz ölmedik o öldü - Günün Magazin haberleri
MAGAZİN "Biz ölmedik o öldü"
Diletta Leotta eski Beşiktaşlı futbolcuyla poz verdi! Can Yaman'ın eski sevgilisinden sarmaş dolaş yılbaşı pozları!
MAGAZİN Eski Beşiktaşlı futbolcuyla poz verdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.