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        Haberler Kültür-Sanat Resim Rahmi M. Koç Müzesi’nde iki özel sergi

        Rahmi M. Koç Müzesi’nde iki özel sergi

        Rahmi M. Koç Müzesi, Koç Üniversitesi öğrencilerinin sanat yolculuklarına ev sahipliği yapıyor. Koç Üniversitesi Ebru Kulübü ve Koç Üniversitesi Resim Kulübü yıl sonu sergileri, müzede sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Rahmi M. Koç Müzesi'nde iki özel sergi

        Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, kültür ve sanat yaşamına katkı sunan etkinliklerine bir yenisini ekleyerek Koç Üniversitesi Ebru Kulübü ve Resim Kulübü'nün yıl sonu sergilerine ev sahipliği yapıyor. Müzenin Kayıkhane Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiler, öğrencilerin sanatsal üretimlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

        Renklerin su üzerinde dansı

        21 Haziran'a kadar açık olacak Ebru Sergisi, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı yaklaşık 70 özgün eserden oluşuyor. Hazırlanan seçkide, klasik ebru çalışmalarının yanı sıra defter, yelpaze ve kumaş gibi farklı yüzeylerde hayat bulan özgün uygulamalar da yer alıyor. Geleneksel sanatın inceliklerini çağdaş yorumlarla buluşturan eserler, suyun üzerinde şekillenen renklerin ve desenlerin büyülü dünyasını ziyaretçilere sunuyor.

        23 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında ise Koç Üniversitesi Resim Kulübü öğrencilerinin eserlerinden hazırlanan resim sergisi de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve özgün bakış açılarını bir araya getirerek Rahmi M. Koç Müzesi'nin tarihi atmosferinde sanatla yaratıcılığı buluşturan özel bir deneyim sunuyor.

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