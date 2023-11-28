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Hicri Takvim'e göre belirlenen Ramazan Ayı, Miladi Takvim'de bu yıl hangi aya denk geliyor? İnananlar bu yıl hangi ayda ilk oruçlarını tutacaklarını merak ediyorlar. Ay takviminin dokuzuncu ayı, Üç Aylar'ın sonuncusu oruç tutulan Ramazan Ayı'nın Miladi Takvim'e göre hangi aya denk geleceği İslam Dünyası tarafından merakla bekleniyor. Bununla birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağı gibi soruların da cevabı aranıyor. İşte Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihiyle ilgili merak edilenler...