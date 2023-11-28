Diyanet duyurdu! İşte 2024 Ramazan Ayı başlangıcı ve ilk oruç tarihi
11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayı'nın bu yıl hangi ayda olacağı İslam Dünyası tarafından merakla bekleniyor. Hangi ayda oruç tutulacağı ve akabinde Ramazan Bayramı ne zaman olacak sorusunun cevabı sonunda belli oldu. İşte 2024 Ramazan'a dair detaylar...
Hicri Takvim'e göre belirlenen Ramazan Ayı, Miladi Takvim'de bu yıl hangi aya denk geliyor? İnananlar bu yıl hangi ayda ilk oruçlarını tutacaklarını merak ediyorlar. Ay takviminin dokuzuncu ayı, Üç Aylar'ın sonuncusu oruç tutulan Ramazan Ayı'nın Miladi Takvim'e göre hangi aya denk geleceği İslam Dünyası tarafından merakla bekleniyor. Bununla birlikte Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağı gibi soruların da cevabı aranıyor. İşte Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı'nın tarihiyle ilgili merak edilenler...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYIP BİTİYOR?
Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından 2024 Ramazan ayı tarihleri yayımlandı. Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre Ramazan Ayı'nın birinci günü 2024 yılında Mart ayına denk geliyor. Ramazan Ayı 2024 yılında yani önümüzdeki sene 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Peki, Ramazan Ayı ne zaman bitiyor? Ramazan Ayı'nın bitiş tarihi olarak ise 9 Nisan Salı günü veriliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Oruç tutma ayı olan Ramazan Ayı'nın ardından Ay Takvimi'ne göre Şevval Ayı'nın ilk üç gününde kutlanan bir dini bayram olan Ramazan Bayramı 2024 yılında Nisan ayında başlıyor.
İşte Ramazan Bayramı günleri ve Arife Günü tarihi:
Ramazan Bayramı Arifesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1.Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2.Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3.Gün - 12 Nisan Cuma