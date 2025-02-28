Ramazan ayı mesajları: En güzel, resimli, yeni, ayetli, dualı Hoş Geldin Ramazan mesajları yayında

RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Ramazan ayında yapacağınız her dua, kabul bulur. Allah, bu mübarek ayda tüm dileklerinizi yerine getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirin."

"Ramazan ayının rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah, bu mübarek ayda dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur versin ve tüm dileklerinizi en kısa zamanda gerçekleştsin. Ramazanınız mübarek olsun."

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.