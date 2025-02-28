Ramazan ayı mesajları: En güzel, resimli, yeni, ayetli, dualı Hoş Geldin Ramazan mesajları yayında
Ramazan mesajları sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Sevdiklerine sosyal medya üzerinden Ramazan mesajları göndermek isteyenler resimli Ramazan ayı mesajları araştırması yapıyor. Ramazan ayında birbirimize göndereceğimiz mesajlar, toplumsal dayanışmayı artırıyor. Müslümanlar arasında güçlü bir bağ kurarken birlikte olmanın, paylaşmanın önemini hatırlatıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2025 En güzel, resimli, yeni, ayetli, dualı Hoş Geldin Ramazan ayı mesajları
İslam alemi Ramazan ayına heyecanını yaşarken Ramazan ayı mesajları araştırması yapıyor. Ramazan ayı mesajlarının önemi, sadece dini bir kutlama olmanın ötesinde, insanlar arasında sevgi, saygı ve dayanışma duygularınıda pekiştiriyor. "Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini sevdiklerine iletecek olanlar Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, 28 Şubat 2025 Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri
RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Ramazan ayında yapacağınız her dua, kabul bulur. Allah, bu mübarek ayda tüm dileklerinizi yerine getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirin."
"Ramazan ayının rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah, bu mübarek ayda dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur versin ve tüm dileklerinizi en kısa zamanda gerçekleştsin. Ramazanınız mübarek olsun."
Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize Merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.Allah'u Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı
Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım
HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025
Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.
En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim…
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin! Dua eder, dua bekleriz.
"Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar."
"Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun."
"Ramazan ayının bereketi, sabır ve ibadetle kalbinizden geçsin. Allah dualarınızı kabul etsin, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir Ramazan geçirin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun."
"Bu mübarek ayda, dualarınızın kabul olması, kalbinizdeki bütün dileklerin gerçekleşmesi dileğiyle. Ramazan ayınızda rahmet ve bereket bol olsun, Allah gönlünüzden geçen her hayrı kabul etsin."
Yağmur gibi bereketli ve yağmur taneleri kadar tatlı bereketli Ramazanlar dilerim. En ışıltılı bakışların gözlerinde, en tatlı sözlerin kulaklarında, tüm mutlulukların avuçlarında ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaşayacağı Ramazan Ayı geçirmenizi dilerim.-Ruhlarımız huzur bulsun, sofralarımız anlam dolsun, Ramazan Ayımız Mübarek Olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar.
Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun.
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Ramazan ayınız mübarek olsun…
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek Ramazan ayında dualarda buluşmak ümidiyle… Hayırlı Ramazanlar.