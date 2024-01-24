Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi: 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi

        Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Diyanet Dini Günler Takvimi: Ramazan başlangıç tarihi

        Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 yılbaşıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan ayı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 veya 11 gün önce başlıyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan Ayı başlangıç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2024 yılbaşıyla birlikte bu yıla ait dini günler de merak ediliyor. Bu dini günlerin başında ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi de yer alıyor. Peki, 2024 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte merak Diyanet Dini Günler Takvimi 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

        2

        2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

        3

        Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

        4

        Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma

        #ramazan
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"