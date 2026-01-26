Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.019,86 %0,21
        DOLAR 43,3736 %0,00
        EURO 51,4928 %0,30
        GRAM ALTIN 7.103,74 %2,28
        FAİZ 34,75 %-0,06
        GÜMÜŞ GRAM 152,93 %6,97
        BITCOIN 87.521,00 %1,20
        GBP/TRY 59,3113 %0,19
        EUR/USD 1,1864 %0,30
        BRENT 65,78 %-0,15
        ÇEYREK ALTIN 11.614,61 %2,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ramazan ayı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi - İş-Yaşam Haberleri

        Ramazan ayı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

        Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesi İstanbul'da restoran, fırın ve kasaplara yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:59 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazan ayı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi İstanbul'da 38 ekip ve 89 personel ile denetim yaptı. İstanbul'da yapılan denetimlere İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'de katıldı.

        Restoran, kasap ve fırınlarda 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı.

        Denetimlerde açıklama yapan Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız" dedi.

        'FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLERE 1 MİLYON 806 BİN 177 TL CEZA'

        Ramazan ayının yaklaşmasıyla denetimlerin yoğunlaşarak devam ettirildiğini söyleyen İsmail Menteşe, “Ticaret Bakanlığı olarak sene boyunca denetimlerimize devam etmekteyiz. Ama özel zamanlarda özel sektörlere yönelik de denetimlerimizi artırıyoruz. Bugün de bu denetimlerimizden birisindeyiz. Mübarek Ramazan ayı öncesi özellikle gıda denetimlerimizi yoğunlaştırdık. O nedenle perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanlarda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu denetimlerimizde temel amaç burada vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, ekonomik çıkarlarını korumaktır. Bu doğrultuda da vatandaşlarımızı yanıltıcı, özellikle fiyat etiketi yönünden ve fahiş fiyat yönünden ürünleri incelemekteyiz. Burada fiyat etiketinde olması gereken yönetmelik doğrultusunda birtakım özellikler var. Bunlar var mı yok mu onlara bakıyoruz. Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz. Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için. Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız. Burada bizim bu sektörlerde bu işletmenin 11'inci aydaki, 12'nci aydaki ürünlerinin fiyatları şu an elimizde. Şu anda fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu idari işlemleri uyguluyoruz. O nedenle özellikle kampanyalı satış dediğimiz, fiyat reklam yoluyla veya satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak onların cezaları da yaklaşık 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin TL'ye kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ayı, yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında özellikle vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz. O nedenle bu konuda bir mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızı başta Alo 175 Gıda Danışma Hattımızdan başlamak üzere yine e-Devlet üzerinden Bakanlığımızın Haksız Fiyat Uygulaması var; buna da şikayetlerini iletebilirler. Biz onlar adına da bu konuyu yerinde inceleyip denetleyeceğiz. Bugün 32 ilçede denetim yapıyoruz. Yaklaşık 38 ekibimiz var. 89 arkadaşımızla bu denetimlerimizi bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi