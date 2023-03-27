Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı arife gününde başlar. Arife günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.