-
-
02
İSTANBUL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58 2 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59 3 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01 4 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02 5 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03 6 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05 7 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06 8 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07 9 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09 10 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10 11 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11 12 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13 13 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14 14 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15 15 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17 16 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18 17 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20 18 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21 19 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23 20 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24 21 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25 22 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27 23 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28 24 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30 25 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31 26 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33
-
03
ANKARA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
1 02.04.2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40 2 03.04.2022 Pazar 04:57 06:23 12:57 16:32 19:21 20:41 3 04.04.2022 Pazartesi 04:55 06:22 12:57 16:32 19:22 20:43 4 05.04.2022 Salı 04:53 06:20 12:56 16:32 19:23 20:44 5 06.04.2022 Çarşamba 04:51 06:18 12:56 16:33 19:24 20:45 6 07.04.2022 Perşembe 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46 7 08.04.2022 Cuma 04:48 06:15 12:56 16:33 19:26 20:48 8 09.04.2022 Cumartesi 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49 9 10.04.2022 Pazar 04:44 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50 10 11.04.2022 Pazartesi 04:42 06:11 12:55 16:34 19:29 20:52 11 12.04.2022 Salı 04:40 06:09 12:55 16:35 19:30 20:53 12 13.04.2022 Çarşamba 04:39 06:07 12:54 16:35 19:31 20:54 13 14.04.2022 Perşembe 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55 14 15.04.2022 Cuma 04:35 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57 15 16.04.2022 Cumartesi 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58 16 17.04.2022 Pazar 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59 17 18.04.2022 Pazartesi 04:29 06:00 12:53 16:36 19:36 21:01 18 19.04.2022 Salı 04:27 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02 19 20.04.2022 Çarşamba 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03 20 21.04.2022 Perşembe 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:05 21 22.04.2022 Cuma 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:06 22 23.04.2022 Cumartesi 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08 23 24.04.2022 Pazar 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09 24 25.04.2022 Pazartesi 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10 25 26.04.2022 Salı 04:15 05:49 12:51 16:39 19:44 21:12 26 27.04.2022 Çarşamba 04:13 05:47 12:51 16:39 19:45 21:13
-
04
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
02.04.2022 Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00 2 03.04.2022 Pazar 05:23 06:47 13:20 16:54 19:43 21:01 3 04.04.2022 Pazartesi 05:21 06:45 13:20 16:54 19:44 21:02 4 05.04.2022 Salı 05:20 06:44 13:19 16:55 19:45 21:03 5 06.04.2022 Çarşamba 05:18 06:42 13:19 16:55 19:46 21:05 6 07.04.2022 Perşembe 05:16 06:41 13:19 16:55 19:47 21:06 7 08.04.2022 Cuma 05:14 06:39 13:18 16:56 19:48 21:07 8 09.04.2022 Cumartesi 05:13 06:38 13:18 16:56 19:48 21:08 9 10.04.2022 Pazar 05:11 06:36 13:18 16:56 19:49 21:09 10 11.04.2022 Pazartesi 05:09 06:35 13:18 16:56 19:50 21:11 11 12.04.2022 Salı 05:07 06:33 13:17 16:57 19:51 21:12 12 13.04.2022 Çarşamba 05:06 06:32 13:17 16:57 19:52 21:13 13 14.04.2022 Perşembe 05:04 06:31 13:17 16:57 19:53 21:14 14 15.04.2022 Cuma 05:02 06:29 13:17 16:57 19:54 21:15 15 16.04.2022 Cumartesi 05:00 06:28 13:16 16:58 19:55 21:17 16 17.04.2022 Pazar 04:59 06:26 13:16 16:58 19:56 21:18 17 18.04.2022 Pazartesi 04:57 06:25 13:16 16:58 19:57 21:19 18 19.04.2022 Salı 04:55 06:23 13:16 16:58 19:58 21:20 19 20.04.2022 Çarşamba 04:53 06:22 13:15 16:59 19:59 21:22 20 21.04.2022 Perşembe 04:52 06:21 13:15 16:59 20:00 21:23 21 22.04.2022 Cuma 04:50 06:19 13:15 16:59 20:01 21:24 22 23.04.2022 Cumartesi 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:25 23 24.04.2022 Pazar 04:47 06:17 13:15 16:59 20:03 21:27 24 25.04.2022 Pazartesi 04:45 06:15 13:15 17:00 20:04 21:28 25 26.04.2022 Salı 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:29 26 27.04.2022 Çarşamba 04:42 06:13 13:14 17:00 20:06 21:31
-
05
BURSA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
1 02.04.2022 Cumartesi 05:13 06:40 13:13 16:46 19:35 20:56 2 03.04.2022 Pazar 05:12 06:38 13:12 16:47 19:36 20:57 3 04.04.2022 Pazartesi 05:10 06:36 13:12 16:47 19:37 20:58 4 05.04.2022 Salı 05:08 06:35 13:12 16:48 19:38 21:00 5 06.04.2022 Çarşamba 05:06 06:33 13:11 16:48 19:39 21:01 6 07.04.2022 Perşembe 05:04 06:32 13:11 16:48 19:40 21:02 7 08.04.2022 Cuma 05:02 06:30 13:11 16:49 19:41 21:03 8 09.04.2022 Cumartesi 05:00 06:29 13:10 16:49 19:42 21:05 9 10.04.2022 Pazar 04:59 06:27 13:10 16:49 19:43 21:06 10 11.04.2022 Pazartesi 04:57 06:25 13:10 16:50 19:45 21:07 11 12.04.2022 Salı 04:55 06:24 13:10 16:50 19:46 21:09 12 13.04.2022 Çarşamba 04:53 06:22 13:09 16:50 19:47 21:10 13 14.04.2022 Perşembe 04:51 06:21 13:09 16:51 19:48 21:11 14 15.04.2022 Cuma 04:49 06:19 13:09 16:51 19:49 21:13 15 16.04.2022 Cumartesi 04:47 06:18 13:09 16:51 19:50 21:14 16 17.04.2022 Pazar 04:46 06:16 13:08 16:52 19:51 21:15 17 18.04.2022 Pazartesi 04:44 06:15 13:08 16:52 19:52 21:17 18 19.04.2022 Salı 04:42 06:13 13:08 16:52 19:53 21:18 19 20.04.2022 Çarşamba 04:40 06:12 13:08 16:52 19:54 21:19 20 21.04.2022 Perşembe 04:38 06:10 13:08 16:53 19:55 21:21 21 22.04.2022 Cuma 04:36 06:09 13:07 16:53 19:56 21:22 22 23.04.2022 Cumartesi 04:35 06:08 13:07 16:53 19:57 21:24 23 24.04.2022 Pazar 04:33 06:06 13:07 16:54 19:58 21:25 24 25.04.2022 Pazartesi 04:31 06:05 13:07 16:54 19:59 21:26 25 26.04.2022 Salı 04:29 06:04 13:07 16:54 20:00 21:28 26 27.04.2022 Çarşamba 04:27 06:02 13:07 16:54 20:01 21:29
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:26 06:01 13:06 16:55 20:02 21:31 28 29.04.2022 Cuma 04:24 06:00 13:06 16:55 20:03 21:32 29 30.04.2022 Cumartesi 04:22 05:58 13:06 16:55 20:04 21:34 30 01.05.2022 Pazar 04:20 05:57 13:06 16:55 20:05 21:35
-
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR