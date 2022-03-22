İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde inmöeye başladığı Ramazan ayı her sene Müslüman camiasında coşkuyla karşılanıyor. Ramazan ayında ibadet edecek olan Müslümanlar her snee Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan iftar ve sahur saatlerini araştırmaya başladı.

İL İL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İslam kültüründe dini tarihlerin belirlenmesinde kullanılan Hicri takvime göre senenin 9. ayı kabul edilen Ramazan ayı, sonunda bayramla müjdelenen ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bir aydır. İnanan tüm müslümanlar Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumaya, oruç tutmaya ve namaz kılmaya, kısacası ibadet etmeye oldukça büyük önem verirler. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatlerini Müslümanlarla paylaştı.