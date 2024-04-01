Ramazan'ın 22. gününe özel menü: İtalyan lezzetlerinden lazanya!
Ramazan ayının 22. gününde iftar için menü sıkıntısı yaşayanlar "İftara ne pişirsem?" araştırması yapıyor. Ramazan akşamlarına farklı bir dokunuş getirmek isteyenler için size dünya mutfağından bir menü hazırladık! İşte, lazanyasından tatlısına İtalyan lezzetleriyle dolu menü önerisi!
Mübarek Ramazan ayının bitmesine neredeyse 1 hafta kaldı. Son günlere yaklaşırken iftar için ne pişirsem diye kafası karışanların sayısı ise epey fazla. İşte, iftarda ne pişireceğine karar veremeyenler için dünya mutfağının favorilerinden bir derleme: İtalyan lezzetleri!
MİNESTRONE ÇORBASI
Malzemeler:
1 adet büyük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet orta boy kabak
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy patates
3 dal kereviz sapı
5 adet taze fasulye ya da bakla (arzuya göre)
100 gram karnabahar
1 dal pırasa
4 dal taze fesleğen
5 su bardağı sıcak tavuk suyu
1/2 su bardağı meksika fasulyesi
1 su bardağı boncuk makarna
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Servisi için:
1/4 su bardağı iri rendelenmiş parmesan peyniri
Hazırlanışı:
Kuru soğanı kabuğunu soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Kabuğunu soyduktan sonra bıçağın tersiyle ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın. Ardından, kabuğunu soyduğunuz patatesi iri küpler halinde doğrayın. Uç kısımlarını aldıktan sonra arzuya göre kabuğunu soyduğunuz ya da üzerini kazıdığınız kabak ve havucu patateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.
Bol suda yıkadığınız kereviz sapları ve pırasayı incecik kıyın. Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın. Kılçıklarını temizlediğiniz taze fasulye ya da baklaları iri parçalar halinde kesin. Fesleğen yapraklarını ayıklayın.
Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin. Sarımsakları ekleyip karıştırdıktan sonra domates salçasını ekleyin. Kısa bir süre kavurun.
Pişme derecelerini göz önünde bulundurarak aralarda karıştırarak sırasıyla; doğranmış havuç, karnabahar, suda bekletilmiş Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencereye alın.
Sebzelerin üzerini 2-3 parmak kalınlığında geçecek kadar sıcak tavuk suyu ilave edip çorba karışımını 15-20 dakika kadar pişirin.
Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber katıp çeşnilendirin. İncecik kıyılmış fesleğen yaprakları ve makarna ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika kadar pişirin.
Makarnaları şişen ve fasulyeleri yumuşayan bol malzemeli sebze çorbasını arzuya göre rendelenmiş parmesan peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
LAZANYA
Malzemeler:
1 paket lazanya yaprağı
2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
400 gram orta yağlı kıyma
1 adet kuru soğan (yemeklik doğrayalım)
2 adet küp doğranmış havuç
2 diş ezilmiş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
4 adet rendelenmiş domates
1 çay kaşığı domates
2 adet defne yaprağı
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1,5 su bardağı bezelye
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
Dilerseniz ¼ çay kaşığı oranında muskat cevizi rendesi koyabilirsiniz.
Hazırlanışı:
Geniş bir tavaya sıvı yağı alın. Küçük küçük doğradığınız soğanları ilave edin, biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.
Kıymalar yeterince kavrulunca doğradığınız sarımsakları ve kabuğunu soyup rendelediğimiz domatesleri de ilave edin ve orta ateşte 10 dakika kadar daha soteleyin. Üzerine salçayı ekleyerek kavurun ve yaklaşık 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Beşamel sos için tereyağı ve unu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte kavurun. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın. Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabını biraz yağlayın ve tabanına lazanya dizin. Lazanyaların üzerine biraz beşamel sos dökerek güzelce yayın. Ardından üzerine kıymalı harçtan dökün. Üzerine tekrar lazanya koyun. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar devam ettirin.
En üstteki lazanyalara tekrar beşamel sos dökün ve kaşar peyniri rendesi serpin. Lazanyaların yumuşaması için 10-15 dakika kadar bekletin. Son olarak 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Üzeri tamamen kızarınca dilimleyerek servis yapın.
CAPRESE SALATASI
Malzemeler:
400 gr renkli çeri domates
2 adet top mozzarella, 250 gr
7 - 8 dal taze fesleğen
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 yemek kaşığı balzamik veya nar ekşisi
Hazırlanışı:
Domates ve fesleğenleri yıkayıp iyice kurulayın. Domates ve mozarellayı dilediğiniz gibi doğrayıp tabağa yerleştirin. Aralara fesleğen yapraklarını serpiştirin. Üzerine sızma zeytinyağı ve balzamik veya nar ekşisi gezdirin.
Dilerseniz üzerine az miktarda kekik ve taze çekilmiş karabiber serpebilirsiniz.
PANNA COTTA
Malzemeler:
Yarım bardak yağsız süt
1 zarf aromasız jelatin
2 buçuk bardak ağır krema
Yarım su bardağı beyaz şeker
1 buçuk çay kaşığı vanilya özü
Hazırlanışı:
Sütü küçük bir kaseye dökün. Jelatin tozunu sütün üzerine serpin ve birleşene kadar karıştırın. Bir kenara koyun. Kremayı ve şekeri bir tencerede karıştırın. Orta ateşte ayarlayın ve kaynatın; kremanın hızla köpürüp taşabileceğinden dikkatli olun.
Jelatin karışımını hızlıca kaynayan kremaya karıştırın ve tamamen eriyene kadar karıştırın. 1 dakika pişirin ve karıştırın. Tavayı ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Krema karışımını 6 ayrı tatlı kasesine dökün. Tamamen soğuyana kadar, yaklaşık 20 dakika boyunca üstü açık bir şekilde soğumaya bırakın.
Soğuyan tatlınızın üstünü tercihen streç film ile kapatın. En az 4 saat olmak üzere eğer mümkünse gece boyunca buzdolabında bekletin. Tatlınız tamamen katılaştıktan sonra tüketebilirsiniz, afiyet olsun!