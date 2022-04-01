İslam kültürünün hakim olduğu coğrafyalarda Müslümanlar bu gece kurulacak sahur sofrasıyla birlikte hem 30 günlük oruç yolculuğuna hem de mübarek Ramazan ayına başlamış olacak. Ramazan ayı kutlama mesajları ve sözleri büyüklerinin Ramazan ayını kutlamak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 2 Mayıs Ramazan bayramı ile sona erecek. İşte mübarek ramazan ayını kutlamak isteyen Müslümanlar tarafından araştırılan resimli, hadisli, uzun ve kısa Hayırlı Ramazanlar mesajları...

RAMAZAN MESAJLARI

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.