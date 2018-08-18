Rampla Juniors FC - Racing Club Montevideo maçı heyecanı

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Rampla Juniors FC, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Racing Club Montevideo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Rampla Juniors FC 4 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Racing Club Montevideo 3 puanda ve 12. sırada. Rampla Juniors FC son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Racing Club Montevideo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 673 kodlu maçı oynayanlar; Rampla Juniors FC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Racing Club Montevideo galibiyet oranı 0.00.

Rampla Juniors FC son haftadaki Cerro müsabasında 1-2 kazandı.

Racing Club Montevideo ise CA Penarol karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Rampla Juniors FC, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Racing Club Montevideo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Racing Club Montevideo, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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