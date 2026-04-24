        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe RAMS Park'ta 17. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

        RAMS Park'ta 17. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi!

        Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 5 kez sahadan galip ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park'taki 17. Fenerbahçe derbisi olacak.

        Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Aslantepe'de geride kalan 16 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan'ın 16 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi.

        Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbide gol sesi çıkmamıştı.

        RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

        2010-2011 Süper Lig

        18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        2011-2012 Süper Lig

        07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

        2011-2012 Süper Lig Süper Final

        22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        2012-2013 Süper Lig

        16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

        2013-2014 Süper Lig

        06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

        2014-2015 Süper Lig

        18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

        2015-2016 Süper Lig

        13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        2016-2017 Süper Lig

        23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        2017-2018 Süper Lig

        22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        2018-2019 Süper Lig

        02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

        2019-2020 Süper Lig

        28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        2020-2021 Süper Lig

        27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

        2021-2022 Süper Lig

        21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        2022-2023 Süper Lig

        04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

        2023-2024 sezonu

        19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        2024-2025 sezonu

        24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

