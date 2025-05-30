RAMS Park'ta koreografi şov: Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi
Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i konuk ettikleri maç öncesi koreografi töreni düzenledi. Yapılan gösteride Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde bulunuldu.
Giriş: 30.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:01
1
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
2
Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde koreografi gösterisi düzenledi.
3
Yapılan gösteride Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde de bulunuldu.