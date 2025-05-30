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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray RAMS Park'ta koreografi şov: Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi - Galatasaray Haberleri

        RAMS Park'ta koreografi şov: Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi

        Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'i konuk ettikleri maç öncesi koreografi töreni düzenledi. Yapılan gösteride Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde bulunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:01
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

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        Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde koreografi gösterisi düzenledi.

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        Yapılan gösteride Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesinde de bulunuldu.

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