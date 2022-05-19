UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt'un Rangers'ı penaltılarla yenip şampiyon olması Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyordu.

Süper Lig'i 2. tamamlamaya çok yakın olan sarı-lacivertliler, Rangers'ın kupayı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'ne 2. değil 3. ön eleme turundan başlayacaktı.

Ancak İskoç ekibinin kaybetmesinin ardından bu ihtimal ortadan kalkmış oldu.

Gelecek sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turuyla giriş yapacak olan Fenerbahçe, sezonu da erken açacak. 14 Haziran'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekimi yapılacak. 19-20 Temmuz'da 2. ön eleme turu ilk maçı ve 26-27 Temmuz'da da rövanş maçı oynanacak.,

FRANKFURT'TA FENERBAHÇE DETAYI

Öte yandan Avrupa Ligi'nde namağlup şampiyon olan Eintracht Frankfurt'un kupa yolculuğunda ise Fenerbahçe detayı dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerle grupta karşılaşan Alman ekibi, iki maçta da 1-1'lik skora razı olmuştu.

Böylece Fenerbahçe, Frankfurt'un yenemediği tek takım oldu.