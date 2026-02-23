Rapçi Çakal yüz üstü yere düştü
Uludağ'a kayak yapmaya giden rapçi Çakal, arkadaşlarıyla denediği bir hareket sonucunda yüz üstü yere çakıldı
'Çakal' lakabı ile tanınan rapçi Emirhan Çakal, kayak yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gitti.
Kış tatilinin keyfini çıkarıp snowboard yapan Emirhan Çakal, akşam üstü talihsiz kaza yaşadı. Çakal, arkadaşlarının kendisini havaya attığı sırada bir anda kontrolü kaybedip yüz üstü yere düştü.
Elleriyle yüzünü korumaya fırsat kalmadan yere çakılan Emirhan Çakal'ın burnu kanadı. Çakal'ın arkadaşı, o anları; "Erkekler neden daha kısa yaşar?" notuyla yayımladı.
