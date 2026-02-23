Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rapçi Emirhan Çakal yüz üstü yere çakıldı

        Rapçi Çakal yüz üstü yere düştü

        Uludağ'a kayak yapmaya giden rapçi Çakal, arkadaşlarıyla denediği bir hareket sonucunda yüz üstü yere çakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 14:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bunu yapmayın

        'Çakal' lakabı ile tanınan rapçi Emirhan Çakal, kayak yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gitti.

        Kış tatilinin keyfini çıkarıp snowboard yapan Emirhan Çakal, akşam üstü talihsiz kaza yaşadı. Çakal, arkadaşlarının kendisini havaya attığı sırada bir anda kontrolü kaybedip yüz üstü yere düştü.

        Elleriyle yüzünü korumaya fırsat kalmadan yere çakılan Emirhan Çakal'ın burnu kanadı. Çakal'ın arkadaşı, o anları; "Erkekler neden daha kısa yaşar?" notuyla yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de düştüğü araç üzerinden geçip duvara sıkıştırdı: Sinema gibi

        KAĞITHANE'de aracına binen Savaş D. (48) geri manevra yapacağı sırada şoför bölümünden aşağı düştü. Ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada araç, bu kez de adamın üzerine geldi. Duvarla aracın arasında kalan Savaş D. yaralanırken kazada 2 araç ve elektrik panosu hasar gördü. Olayla ilgili konuşan esna...
        #Çakal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları