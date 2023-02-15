MAESTRO KİMDİR?



1989 yılında İstanbul'da doğan ve gerçek adı Berk Karadaş olan, ilk kaydını 2011 yılında yaptı. Sokağın Rüyası, MaeSpace ve Bataklık gibi albümlere imza atan ve Istanbul Trip grubuyla birçok şarkıya ve Karaköy Trap ile 110 albümlerine imza attı.



Sokağın Rüyası adıyla da bilinen rapçinin vefatı nedeniyle birçok rapçi taziye mesajı yayınladı.