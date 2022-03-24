Rasim Öztekin'in adı yaşadığı sokağa verildi 0:00 / 0:00

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Öztekin'in adı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.

Sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan usta sanatçının eşi Esra Öztekin, çok gurur duyduğunu ifade etti.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Kazancıbaşı, daha sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Hem çok mutlu oldum hem de çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda'ya ilk geldiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda'da Rasim Öztekin Sokak'ında yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür ederim.

1. YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILMIŞTI

Öte yandan usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart'ta vefatının 1. yıldönümünde mezarı başında anılmıştı.

"SARDUNYAYI ÇOK SEVERDİ, EVİMİZİN BAHÇESİNE DEĞİL MEZARINA KOYDUK"

Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, "Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün içi gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine sardunya değil, mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum." demişti.

"SADECE BABAMI DEĞİL, ÖĞRETMENİMİ DE KAYBETTİM"

Rasim Öztekin'in kızı oyuncu Pelin Öztekin ise gözyaşları içerisinde "Çocukken babamı göremediğim için çok şikayet ediyordum, uzun süre çekimler için gittiği zaman. Hala kendimi öyleymiş gibi kandırıyorum. Sadece babamı değil, öğretmenimi ve kahramanımı kaybettim. Bana sevdirdiği her şeyin arkasından yürümeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

Oyuncu Şoray Uzun ise usta sanatçıyla arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Kavuk teslim töreninden önce nasıl devredileceğini konuşuyorduk. Kendisine, 'Allah korusun, sen vefat edersen ne yapacağız?' dedim. Bana, 'Konuşmayı sen yaparsın.' dedi. Şu an o vasiyetini yerine getiriyorum. Umarım, mutlusundur. Nurlar içinde yat, seni çok seviyoruz." şeklinde konuşmuştu.